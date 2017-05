Dansk Industri til regeringen i kølvandet på WannaCry: Vi mangler flere it-specialister

Vi mangler flere it-sikkerhedsspecialister, når vi rammes af et angreb som WannaCry, mener DI, der ønsker opbakning fra regeringen

Annonce:



Annonce:

Da ransomware-angrebet WannaCry ramte hundredetusindvis af computere verden over, slap Danmark billigt, og kun relativt få computere blev ramt.Men sådan bliver det måske ikke næste gang et angreb rammer. Sådan lyder det hos Dansk Industri, der opfordrer regeringen til straks at udfærdige en handleplan for at styrke it-sikkerheden.Det fortæller Ritzaus Bureau blandt andet via ITwatch "Der er ikke én løsning. Vi har brug for bedre redskaber over for cyberkriminalitet og muligheder for at vide, hvornår det kommer samt rådgivning til virksomheder," fortæller Adam Lebech, der er branchedirektør for DI Digital, til Ritzau.Han henviser til en analyse fra erhvervsstyrelsen, der anslår, at Danmark om 17 år vil mangle op imod 19.000 it-specialister, der blandt andet skal sikre borgere, ansatte og forbrugere."Virksomhederne skal også selv gøre noget, men det kræver, at der er tilstrækkeligt med specialister, så der skal uddannes flere," siger Adam Lebech.Det vides endnu ikke, hvorfra WannaCry-angrebet oprandt, men der gættes blandt andet på hackergruppen Lazarus , der har tilknytninger til diktaturstaten Nordkorea.WannaCry ramte computere verden over - hovedsageligt Windows 7-computere - ved først at penetrere et netværk via klassisk phishingmails hvorefter at infiltrere og kryptere andre computere på samme netværk. Filerne kan først tilgås ved at betale 300 dollars i bitcoins.Det er dog muligt måske at dekryptere sine filer ved hjælp af et nyt værktøj: Få dine filer tilbage: Nyt værktøj kan dekryptere WannaCry Adam Lebech er ikke den eneste, der ønsker politikere tage stilling efter WannaCry-angrebet.Leif Jensen, Nordisk direktør for sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab, mener, at de offentlige it-systemer er så nedslidte, at det kun er et spørgsmål om tid før, at også et dansk offentligt system rammes af et ransomware-angreb.