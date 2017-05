Hackere snyder Samsungs "sikre" irisskanner med et foto og en kontaktlinse

Samsung har kaldt selskabets irisskanner for "den mest sikre måde at sikre dine data på", men nu har et tysk hackerhold snydt irisskanneren.

Hackere har snydt Samsung Galaxy S8's irisskanner, en teknologi som Samsung ellers har kaldt "den mest sikre til at måde til at beskytte din smartphone."Hackerne, som stammer fra det tyske Chaos Computer Club , benyttede et digitaltkamera, en laserprinter (som sjovt nok var fra Samsung, da den virkede bedst til formålet), og en kontaktlinse.Tricket fungerer ved at tage et billede af telefonens ejermand, hvis øjne låser telefonen op.Billedet tages med kameraets nightvision-tilstand, så billedet skydes i infrarød, da irisskanneren også ser i infrarød.Derefter printes et billede ud via en laserprinter, og kontaktlinsen sættes præcist oven på iris på billedet. Herefter kan man tage fotoet op foran telefonen, og Galaxy S8 låses op.Du kan se CCC's video af fremgangsmetoden herunder.Det er ikke første gang, at der stilles spørgsmål til Samsung Galaxy S8's login-løsning.Telefonen kommer også med en ansigtsgenkendelse, som blandt andet vi her på Computerworld fik snydt os igennem ved at bruge et billede taget med en iPhone eller sågar et to år gammelt Facebook-foto.Også smartphones fingerskanner er før blevet snydt. Chaos Computer Club har før kunne udtrække et fingeraftryk fra et vandglas og snydt en iPhone (Android-telefoner kan snydes af en tilsvarende løsning).Videoer og tricks som ovenstående fra Chaos Computer Club minder os om, at selv om vores telefoner virker sikre med biometriske sikkerhedsforanstaltninger, så kan de alle brydes.Galaxy+: Super lækker smartphone med få, men ærgerlige mangler[/b]