Stor udskiftning blandt danske top-CIO'er er positivt - de har nærmest selv bedt om det

Klumme: Den store udskiftning blandt top-CIO'er er en naturlig følge af, at it har fået den meget mere centrale rolle i virksomhederne, som mange CIO'er har efterspurgt. Spørgsmålet er blot, om uenighed om prioritering af it-drift også spiller en rolle.

22. maj kunne man på Computerworld læse, at blandt de seneste 10 års vindere af titlen som Årets CIO i Danmark har kun tre det samme job i dag, som dengang de vandt prisen.Umiddelbart skulle man måske mene, at det er uheldigt, at der tilsyneladende foregår en stor udskiftning i it-toppen.Men i virkeligheden er det måske snarere positivt, i det det er udryk for, at de danske CIO'er har fået mulighed for at spille den centrale rolle, som de i lang tid har efterlyst.De profiler, der formår at spille denne rolle, bliver straks meget interessante og efterspurgte.Men det er også en rolle, som har fået meget mere fokus fra den øverste ledelse, og derfor sker der måske en mere indgående vurdering af, om det nu også er den rette profil, der sidder på posten.Det er dog langt fra alle CIO'er, der udnytter muligheden for spille en hovedrolle, når det handler om at udvikle forretningen og transformere hele organisationen.Mange bruger fortsat meget tid på drift.I den seneste IT i Praksis-undersøgelse fra Rambøll og Dansk IT fortæller de danske topledere, at de ønsker, at deres CIO'er i højere grad deltager i at fastlægge forretningsstrategien og i at understøtte dem i at tage beslutninger.Mange danske CIO'er har imidlertid andre prioriteter.Mens topledelsens fjerdestørste ønske til it-afdelingens rolle er at være centrale bidragsydere til at drive digital forretningsinnovation med involvering af kunder og slutbrugere, er denne rolle en bundskraber på en tolvteplads på CIO'ernes prioriteringsliste.Til gengæld prioriteres driften næsthøjest af de danske CIO'er.Der er ikke noget at sige til denne prioritering. Virker driften ikke, bliver det straks bemærket helt oppe i topledelsen.Men omvendt kan det være farligt, hvis CIO'en ikke samtidig formår at blive den strategiske sparringspartner, som topledelsen efterlyser, at CIO'en skal blive.Spørgsmålet er imidlertid også, om der med topchefernes åbne invitation til CIO'erne om at bidrage til forretningen også følger opbakningen til, at it-området bliver nødt til at nedprioritere andre opgaver eller få flere ressourcer.Det er en nærliggende tanke, at de bedste CIO'er meget hurtigt finder nye græsgange, hvis ikke det er tilfældet.