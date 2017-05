Danske Unity scorer gigantisk kapital-investering: Får 2,7 milliarder kroner til mere vækst

Den danskstiftede it-virksomhed Unity, der har stor global succes, modtager 2,7 milliarder kroner, der skal sikre, at virksomheden med 1.300 ansatte kan vokse endnu mere.

David Helgason var med til at stifte Unity i København tilbage i 2002-2004 I efteråret 2014 valgte han selv at træde tilbage som direktør og er i dag menigt bestyrelsesmedlem og talsperson.



Danske Unity er blevet en global softwaresucces: Her er hele historien om en af de største danske it-succeser

De spil, der er udviklet med Unitys platform, er i berøring med over 770 millioner gamere over hele verden hver eneste måned.

Unity Technologies' platform bruges til at udvikle spil og apps i 2D og 3D, ligesom den også understøtter virtual reality og augmented reality.

"Vi har omkring 250 mennesker siddende i København og noget tilsvarende i San Francisco. Vi er cirka 1.300 medarbejdere i dag, hvor resten så er placeret alle mulige steder. Det er meget spredt med store kontorer i blandt andet Brighton, Helsinki og Montreal," forklarer David Helgason i interviewet til Computerworld.





"Jeg tror godt, at man kan sige, at Unity voksede viralt, men normalt tænker man det virale som noget, der sker over en weekend. Det tog meget længere tid for os."





