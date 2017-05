Huawei udfordrer trængt bærbarmarked med ny ultratynd bærbar

Huawei er mest kendt for sine smartphones og netværk, men går det kinesiske selskab også fuldt ind på markedet for bærbare computere

Huawei er på relativt få år blevet en af verdens største mobilproducenter og er samtidig en af verdens største leverandører af infrastruktur til telebranchen.Men nu går selskabet også ind på markedet for bærbare computere. Et marked som nogle måske vil mene allerede er mættet, og hvor salget kun går i en nedadgående retning.Huawei præsenterede tirsdag tre nye bærbare computere, hvoraf Matebook X kommer til Danmark.Matebook X er en smal bærbar computer med en 13 tommer stor skærm (2.160 x 1.440 pixels) med ultratynde kanter omkring skærmen og en lige så tynd profil.Matebook X minder i høj grad om en Macbook 12 fra Apple, men vejer kun et kilo og har stadig en ægte i5-7200U eller i7-7500U-processor i sig.Computeren har dog ingen aktiv blæser til at købe processoren.I stedet benyttes der af et materiale og en metode, som førhen er benyttet i flyindustrien for at undgå overophedning.Det er en computer rettet mod det segment, der også overvejer en Macbook, Dell XPS 13 eller HP Spectre 13.Computeren kommer ligeledes med et 41W batteri, der ifølge Huawei kan holde til 10 timers oppetid.Huawei forsøgte sig allerede sidste år med markedet for Windows 10-maskiner med sin første Matebook Det var en Windows 10-tablet med et tilhørende tastatur-cover, hvor Matebook X er en mere traditionel bærbar computer uden tablet-funktion.Prisen for MateBook X med en i5/8GB RAM/256GB SSD er 10.690 kroner i enten Space Gray eller Rose Gold-farver.Vil du have en i7-model med 8GB RAM/512 GB SSD koster den 12.690 kroner. MateBook X forventes at komme i handlen fra august.Også andre pc-producenter har lanceret nyt i disse dage. HP opdaterede sine Elite- og Spectre-maskiner, og Microsoft lancerede for en lille måned siden sin Surface Laptop-bærbar og i denne uge sin nyeste Surface Pro-tablet.- og Macbook-alternativer med frisk hardware



