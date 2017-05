Hitman-firmaet IO Interactive fyrer: 75 medarbejdere mister jobbet

IO Interactive, der er mest kendt for at stå bag Hitman-spillene, afskediger 75 medarbejdere.

"Vi er kede af, at fantastiske talenter og gode venner skal forlade studiet."Sådan lyder medlingen fra IO-Interactive i en besked på Twitter , hvor selskabet, der blandt andet står bag Hitman, forklarer, at ændringer i organisationen skal ruste virksomheden til fremtidige eventyr."Tak for jeres støtte og forståelse," skriver IO-Interactive videre.Version2 skriver , det det drejer sig om 75 medarbejdere, der mister jobbet hos IO-Interactive.Der er omkring 185 medarbejdere i IO-Interactice, og fyringerne kommer formentlig som en konsekvens af, at ejeren Square Enix har trukket sig fra selskabet.Japanske Square Enix, valgte tidligere på måneden at skille sig af med IO-Interactive, som firmaet opkøbte i 2009.Den dansk-stiftede spilvirksomhed opnåede i sidste årti stor succes med spilserien Hitman, der består af seks spil og som desuden er blevet filmatiseret.Square Enix oplyste dog tidligere på måneden, at selskabet i fremtiden vil fokusere sine ressourcer på en række andre spil-studier."For at maksimere den fremadrettede kundetilfredshed og markedspotentiale, vil vi fokusere vores ressourcer og energi på kerne-forretninger og -studier. Derfor må virksomheden desværre meddelse, at den har besluttet sig for at trække sig fra IO Interactive," lød det fra den japanske spiludvikler i en børsmeddelelse.