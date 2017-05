Ny opgørelse afslører: Så mange apps har du på smartphonen - og så meget tid bruger du på dem

De mange apps på din smartphone er en stadig større tidssluger, afslører ny opgørelse.

Annonce:



Annonce:

1.000.000.000.000 timer, en million millioner timer.

Annonce:

Forbrugere verden over har i dén grad taget apps på smartphonen til sig - og vi bruger mere og mere tid på dem.Alene fra første kvartal sidste år til første kvartal i år er det samlede tidsforbrug steget med 25 procent. På et år bruger forbrugerne verden over samlet i omegnen af en billion timer på apps.Det erDet konkluderer analysefirmaet App Annie i en ny rapport.Her kan man også læse, at den gennemsnitlige forbruger på anvender over 30 forskellige apps om måneden.I et land som Tyskland har en smartphonebruger i gennemsnit installeret 94 apps, og heraf er omkring 36 af dem i brug hver måned.Generelt benytter vi hver måned mellem en tredjedel og halvdelen af de apps, vi har installeret på smartphonen, konkluderer App Annie.Mindst ni apps er i brug hver eneste dag, hvis man tager den gennemsnitlige smartphone-bruger, men i lande som Brasilien, Indien og Kina er endnu flere apps i brug dagligt.Tidsforbruget på apps varierer meget fra land til land. I Tyskland bruger smartphone-brugerne lige under to timer om dagen på apps. I Sydkorea er det langt over tre timer.Hvis man alene ser på typen af apps, der er i brug, så er de største hits de forskellige forudinstallerede apps som browsere og andre værktøjer, mens apps til sociale medier og kommunikation hitter, når brugerne selv aktivt installerer apps.Også apps til billeder, videoer og musik er populære, ligesom spil naturligvis også hitter i app-butikkerne.Hvis man kigger på de apps, der åbnes flest gange på en dag, er dating og produktivitet nogle af de kategorier, der klarer sig godt ifølge rapporten fra App Annie.