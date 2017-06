Test: Acer Predator 17 er et rovdyr af en gamercomputer

Acers 17-tommer gamer-computer, Predator 17, byder på en solid ydeevne i en kliche-fyldt plastskal, men spille kan den

De to raketudstødninger fungerer som udluftning til computerens to blæsere, der holder computeren kold. Foto: Morten Sahl Madsen

Computeren er en tung klods, men som alligevel er medgørlig og til at have med i en - stor - taske. Foto: Morten Sahl Madsen

Tastaturets W, A, S, D er farvelagt, så de er hurtige at finde, hvilket giver rigtig god mening, hvis du er FPS-spiller. Foto: Morten Sahl Madsen

Tasternes baggrundslys er indelt i fire felter, som hver kan få hver sin farve. I konkurrerende produkter fra eksempelvis Razer har du bedre mulighed for at bestemme farverne bag hver enkelt tast. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Acer Predator 17 Plus: God ydeevne til spil til prisen

Holder sig kold nok under intense spilsessioner

Indbygget G-sync

Mulighed for at udskifte RAM og harddiske Minus: Blæser bliver hurtigt meget larmende

Vi kunne have ønsket en bedre batterilevetid

Få muligheder for styring af baggrundsbelysning under tastaturet Karakter:

Det er lidt sjovt, som gamer-computere alle sammen ligner hinanden.De ligner alle sammen små dræbermaskiner i plast med riller, lysende LED-lamper og paneler, farlige logoer, lige så drabelige navne og som alle ofte vejer mere end fire kilo.Nogle af de mest drabeligt udseende gamer-computere er Acers Predator-maskiner, der på bedste Transformer-stil ligner en sammenfoldet robot med dertilhørende blinkende elementer, raketudstødning på bagsiden og ikke mindst et Decepticon-lignende logo på toppen.Og selvfølgelig navnet. Predator.Det er lidt kliché, men dog gennemført, og til en nogenlunde fornuftig pris er Acers Predator 17-computer med et Nvidia GTX 1070-grafikkort en fed gamercomputer, som dog også har sine mangler.Predator 17 er en klodset mastodont på 4,5 kilo, som hverken er beregnet til skolen eller arbejdet.Den er beregnet til at blive slidt som et medie til at nakke orker, drager, tyske nazi-soldater eller vinde Dakar-løbet alt imens, pixels og partikler flyder sammen for øjnene af dig.Vi er ikke vilde med designet - særligt ikke raketudstødningen på bagsiden - og computeren er stor, selv for sin slags anno 2016/17.Der findes tyndere og lettere gamer-computere derude.Når det så er sagt, føles computeren bygget i relativt gode materialer.Jo, det er plastisk, men det giver sig ikke eller har elementer, som vi umiddelbart tror vil knække eller slå revner.Det har vi før oplevet ved andre gamer-maskiner.Det er en computer, som godt kan holde til at blive taget med til diverse LAN-fester.Computeren kommer med alle de porte, du kunne ønske dig inklusiv en USB C-port med Thunderbolt til hurtig dataoverførsel. Du kan læse alle specifikationerne til højre.En potentiel smart funktion er, at du kan tage computerens dvd-drev og udskifte det med en ekstra blæser til at køle computeren.Det betød ikke det store under vores gaming, der var en grad eller to til forskel med og uden køleblokken, men hvis du alligevel ikke vil bruge dvd-drevet, er der ingen grund til ikke at smide blæseren i.Predator 17's tastatur er et almindeligt bærbar-tastatur - ingen mekaniske taster her - med en dybde på 2 millimeter.Du skriver udmærket på det, men må leve med et nordisk layout, hvor æøå-knapperne også har vores nordiske fætres æø-alternativer.Det er irriterende, men desværre normen.Tastaturets baggrundsbelysning er opdelt i fire grupper, og du kan indstille lyset i forskellige farver, men ikke med helt lige så stor frihed som på eksempelvis Razers Blade Pro-maskine, hvor det er hver enkelt tast.Track-padden er desuden udmærket til de få øjeblikke, hvor du ikke har sat en mus til.Predator 17 kommer i to versioner: Enten med en 1.920 x 1.080p mat IPS-skærm eller med en 4K-skærm. 4K-modellen har et højere farvespektrum, og begge har GSync-support, hvilket giver en mere flydende spiloplevelse. På vores testede version - den med FullHD-skærm - var skærmbilledet flot, også selvom det kunne være mere kontrastfyldt.Nu til det vigtigste: ydeevnen, for hvad er en gamer-computer uden råvilde specifikationer.Den testede model bød på en i7-6700HQ processor og Nvidias GTX 1070-grafikkort samt 16GB RAM, der tilsammen scorede 24.280 points i 3DMark Cloud Gate-benchmark.Den findes i dag i en version med en nyere i7-7700HQ-processor, hvilket kun burde forbedre ydeevnen.Vi oplevede 72 fps (billeder i sekundet) i Battlefield 1 ved ultra-indstillinger, 122 fps ved ultra-indstillinger i Shadow of Mordor og 87 i Bioshock Infinite ved Extreme-indstillinger.Vi ramte også cirka 52 fps i Rise of the Tomb Raider med indstillingerne sat højt og 92 i Thief ved "Very High"-indstillinger.Vi oplevede ikke på noget tidspunkt, at ydeevnen faldt på grund af for varm hardware. Blæserne på computeren satte hurtigt op i fart under spil og holdt systemet koldt nok, men det giver altså en heftig omgang blæselyd. Brug et headset.Som en lille, men kærkommen evne er det muligt at udskifte flere af computeren interne dele uden det store besvær.Fjern et dæksel fra bunden, og du har adgang til både RAM-slots og harddiske. Det gør computeren lidt mere fremtidssikker.Computeren holder til 2,5 timer på batteriet, hvis du undlader at spille spil imens.Desuden er computeren kun udstyret med ganske lidt forudinstalleret software, som vi godt kan leve med. Det er en fornøjelse. Acer, bliv ved med det.Acer Predator 17 er en computer, der ikke lægger skjul på dens DNA. Det er en gamer-computer af den gamle skole, der omfavner alle markedets klicheer med farvede linjer, og et farligt, lidt plat design.Men den kan bære det. Predator 17 er en god og fair computer til prisen, der netop er kommet i en opdateret version med Intels Kaby Lake-processor til 15.999 kroner på udvalgte danske sider.Den fåes også i en billigere version med det mindre kraftfulde Nvidia GTX 1060-kort eller en lidt dyrere og bedre version med et Nvidia GTX 1080-kort.