"I øjeblikket er jeg meget optaget af den revolution, der er i gang med såkaldte bio-hacks, og jeg har netop fået indsat en chip i min venstre hånd.



Jeg bruger blandt andet chippen til at låse mig ind i mit hus, og når jeg skal have adgang adgang til mit lokale fitness-center.



I sidste uge kørte jeg en tur med de svenske statsbaner. De har netop startet et "ticket on chip-program," der betyder, at jeg kan indløse billet kun ved at bruge min hånd.



Jeg er ikke i tvivl om, at plastikkort er fortid, og det blot er et spørgsmål om tid før, at jeg kan betale i butikker med chippen i min hånd.



Hos Grundfos arbejder vi med at installere vandpumper i Afrika, og her har jeg en vision om, at vi i fremtiden kan give de lokale borgere adgang til vandpumpen med en chip."





Fredrik Östbye, head of digital transformation, Grundfos.