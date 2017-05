Stort millionunderskud i IBM Danmark: Ender med røde tal på bundlinjen for fjerde år i træk

IBM Danmark kommer ud af 2016 med endnu et stort millionunderskud og en fortsat faldende omsætning. Der er dog også lyspunkter i det netop offentliggjorte årsregnskab.

Henrik Bodskov er administrerende direktør i IBM Danmark.

Omsætningen i IBM Danmark fortsætter med at skrumpe. Samtidig ender selskabet nu for fjerde år i træk med et stort millionunderskud på bundlinjen.Det fremgår af IBM Danmarks netop offentliggjorte årsregnskab for 2016. Her er årets resultat et underskud på 109 millioner kroner.Det er en forbedring i forhold til sidste års underskud på 146 millioner kroner, men det understreger samtidig, at det er meget længe siden, at IBM Danmark rent faktisk har landet et positivt resultat i Danmark.Både i 2013, 2014, 2015 og 2016 har IBM Danmark således haft store to- og trecifrede millionunderskud.I 2012 blev det til et lille overskud på seks millioner kroner, men i årene før havde selskabet også været præget af millionunderskud.Omsætningen i IBM Danmark falder samtidig. Den lyder i det nye årsregnskab på 5,2 milliarder kroner mod 5,5 året før.Går vi tilbage til 2012, havde IBM Danmark en omsætning på over syv milliarder kroner.Til gengæld går det nu bedre med IBM Danmarks resultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). Det lander på 281 millioner kroner i 2016 mod 226 millioner i 2015 og 273 millioner i 2014.Interessant er det også, at man i regnskabet kan se, at IBM Danmark nu kun har 1.989 ansatte.Det er første gang i nyere tid, at selskabet kommer under 2.000 ansatte i Danmark og det er et markant lavere antal ansatte end for år tilbage.I 2015 var der eksempelvis 2.286 fuldtidsansatte i IBM Danmark, i 2014 lød det på 2.556, og går vi tilbage til 2011, var der hele 3.558 ansatte.I ledelsesberetningen skriver administrerende direktør Henrik Bodskov, at IBM Danmark i de senere år har været igennem en transformation og nu mærker en stigende interesse for cloud og kognitiv business - nogle af de nye forretningsområder."Som en konsekkvens af transformationen har omsætningen i den traditionelle forretning været vigende. Det er blevet forstærket af, at IBM løbende har frasolgt forretningsområder, hvor det har været vanskeligt at tilføje ekstra værdi for vores kunder. Samtidig har vi oplevet stærk vækst indenfor Watson, IoT og cloud.""Nettoresultat er fortsat påvirket af ordinære afskrivninger i forbindelse med strategiske virksomhedsopkøb, som er foretaget i de senere år, samt afskrivninger på de løbende investeringer i IBM's danske datacentre.""Ledelsen forventer, at årets resultat for det kommende år vil være på niveau med resultat af fortsættende aktivitet i 2016," lyder det også i ledelsesberetningen.Også internationalt kæmper IBM med faldende omsætning.Med det seneste kvartalsregnskab er selskabets omsætning faldet i hvert eneste kvartal i fem år i træk - i alt 20 kvartaler. Læs mere om det her