“

"Vi var mødt op der, hvor vores konference skulle finde sted med et andet sæt navne til to produkter, og vi havde næsten lige annonceret, at vi havde købt XenSource.



Jeg tror, at vi ville have kaldt produkterne for Citrix App Server og Citrix Desktop Server. Det var nogle ret generiske navne, vi havde fundet.



Alle skilte var printet, og så blev vi i weekenden enige om at ændre det hele, så det kom til at hedde noget med "Xen" i stedet for. Den weekend omdøbte vi dem så, så de kom til at hedde XenApp og XenServer.



Der opstod et øjebliks panik, da vi blev enige om det. Folk vidste godt, at hele arrangementet var forberedt med de andre navne. Men det var det rigtige valg, så vi var nødt til at gøre det.



Så måtte vi til at hasteprinte alle skilte påny og ændre det hele. Jeg tror kun, at vi havde knap 36 timer til at nå det.



Folk var kommet for at gøre det hele klar omkring lørdag, så vidt jeg husker, og vi skulle være færdig mandag, hvor gæsterne ankom. Så det hele blev nærmest gjort natten over.



Om mandagen kom alle gæsterne så til konferencen, og ingen opdagede det nogensinde. Vi offentliggjorde navnene på produkterne, og ingen vidste, hvor tæt det var på, at de var kommet til at hedde noget helt andet.



De fleste har ingen ide, hvor tæt vi var på at kalde produkterne noget helt andet. Jeg fortæller meget sjældent den her historie.



Det var lidt en tosset intern ting, der ikke kom omverdenen ved. Vi ville gerne have, at alle skulle tænke på produkterne som Xenapp og Xenserver, så jeg fortæller det meget sjældent.



Der er nogle stykker, der husker det, og vi har haft andre episoder, men aldrig noget så vildt.