Trods boom af løsninger med kunstig intelligens: Vi har mere end nogensinde brug for den menneskelige dømmekraft

Mennesket kan ikke leve af data alene. Det var budskabet fra Malcolm Gladwell, da han gav sit bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Kunstig intelligens kan ikke overflødiggøre mennesker, lød beskeden.

I en verden med overflod af information og dataindsamling er der i højere grad end nogensinde før behov for kompetente folk, der kan analysere informationer og træffe menneskelige valg. Kunstig intelligens gør det ikke alene.Det var budskabet, da den amerikanske bestseller-forfatter Malcolm Gladwell gik på scenen til Citrix' Synergy-konference i Orlando.I et konferencecenter, hvor antallet af mobile devices langt overstiger antallet af gæster, stak det umiddelbart i øjnene, at Malcolm Gladwell gik på scenen med sin professorudstråling og en bunke papirer i hånden.Det gik da heller ikke oplægsholderens egen opmærksom forbi, at han ikke stod mål med de utallige mobile enheder, der var til stede i rummet.

"Jeg taler om fremtiden, og jeg har mine noter på papir. Og jeg har en Blackberry. Hvis nogen har glemt det, så er det en elektronisk genstand fra 90'erne, man brugte til at kommunikere med andre," sagde han grinende i kor med salen.



Rollerne skifter

I løbet af det timelange oplæg forsøgte Gladwell med en lang række eksempler at slå sin pointe fast.



Bare fordi vi bevæger os ind i en tidsalder, hvor enorme datamængder kan og vil blive analyseret af blandt andet kunstig intelligens, betyder det ikke, at vi i fremtiden kan træffe valg med det menneskelige hoved under armen.



"De eksperter, vi behøver, er mennesker, der kan agere socialt og ikke kun operationelt. Folk der kan analysere og ikke bare indsamle data. Folk der føler sig tilpas med usikkerhed," slog forfatteren fast.



Mennesket i centrum i fremtiden

Selvom tidens trends og dataindsamlingens muligheder kan påpege nærmest alt og foreslå, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, mener Gladwell ikke, at bølgen af kunstig intelligens vil kunne overtage den menneskelige evne til at træffe beslutninger.



Det bliver dog sværere, da fremtiden stiller større krav til, at eksperter skal kunne agere menneskeligt. Derfor er der altså gode og dårlige nyheder, hvis man vil kunne sige, at man besidder ekspertise i fremtiden.



"Det er der gode og dårlige nyheder ved den her overgang. De dårlige nyheder er, at ekspertens rolle er langt hårdere," sagde Malcolm Gladwell og fortsatte:



"Samtdiigt er der gode nyheder. I fremtiden bliver vi ikke fri for menneskelig dømmekraft. Vi kommer tværtimod i langt højere grad til at have brug for den menneskelige dømmekraft," sluttede han.