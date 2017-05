Danmark udnævner verdens første tech-ambassadør: Han skal sikre de danske it-interesser

Udenrigsministeriet meddeler, at Danmarks og verdens første internationale tech-ambassadør nu er ansat. Her kan du se, hvem der skal varetage de danske it-interesser fra kontoret i Silicon Valley i USA.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Det trak store overskifter, da udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i januar meddelte, at Danmark som det første første land i verden ville udnævne en tech-ambassadør.Nu er tech-ambassadøren, der blandt andet skal pleje forholdet til tech-giganter som Apple, Google og Facebook, så udnævnt.Det oplyser Udenrigsministeriet."Efter en grundig rekrutteringsproces med et stærkt ansøgerfelt er der nu truffet beslutning om at udnævne Danmarks nuværende ambassadør i Indonesien, Casper Klynge, til tech-ambassadør.""Tech-ambassadøren skal stå i spidsen for en ny udenrigspolitisk satsning under overskriften 'teknologisk diplomati'," lyder det i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.Her siger Anders Samuelsen, at han er "glad for, at der nu er sat navn på en tech-ambassadør med den helt rigtige profil.""Det er afgørende for Danmark, at vi positionerer os bedst muligt i forhold til den hastige teknologiske udvikling i disse år.""Med tech-ambassadøren i spidsen skal vi opdyrke en tættere dialog med et bredt spektrum af tech-aktører - virksomheder, forskningsinstitutioner, lande, byer, myndigheder og organisationer," forklarer udenrigsministeren."Dels for at få en bedre indsigt i udviklingen internationalt. Dels for at fremme danske interesser og værdier i forhold til denne dagsorden. Der har været stor interesse for det danske initiativ og tech-ambassadørstillingen, også fra tech-miljøet. Så det lover godt."Danmarks nye tech-ambassadør får base i Silicon Valley, men skal arbejde med teknologidagsordenen internationalt.Udenrigsministeret kan samtidig oplyse, hvordan man har fundet frem til, at det er Casper Klynge, der skal være Danmarks første tech-ambassadør."Et bredt sammensat ansættelsespanel, bestående af bl.a. DTU's rektor, Udenrigsministeriets administrationschef og chefen for Eksportrådet, var enige om at indstille Casper Klynge til stillingen.""Casper Klynge har bred international erfaring fra Udenrigsministeriet og internationale organisationer og har beskæftiget sig med både udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik, eksportfremme og en række sektorpolitiske emner i samarbejde med en bred vifte af ressortministerier såvel som det private erhvervsliv - ligesom han har engageret sig aktivt i teknologi- og digitaliseringsdagsordenen og bl.a. har skrevet om emnet."Den nye tech-ambassadøren tiltræder officielt stillingen efter sommerferien. Han vil samtidig få hjælp af flere medarbejdere i Silicon Valley, ligesom der etableres et sekretariat i Udenrigsministeriet i København.