Android-grundlægger på vej med sin egen smartphone

Det er en fornøjelse at præsentere en ny stor forretningsmulighed med Dropbox Business. På partnerdag får I indsigt i både kommercielle og tekniske aspekter ved at sælge Dropbox Business. Arrangementet henvender sig til både eksisterende Dropbox-forhandlere i Danmark og til jer, der leder efter nye forretningsmuligheder, og som overvejer at blive Dropbox-forhandler.