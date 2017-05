Rasmus Theede stopper som sikkerhedschef i CSC - har fået ny topstilling

Rasmus Theede, der har stået for it-sikkerheden hos både Maersk, KMD og senest CSC har fået en ny international topstilling og stopper derfor hos CSC.

Rasmus Theede har sidste arbejdsdag hos DXC Technology 30.juli.

Rasmus Theede stopper som sikkerhedsansvarlig hos CSC."Nu har jeg været i det tunge, corporate it-miljø i mere end 10 år, og det er vigtigt hele tiden at lære nye ting. Det kommer jeg til nu."Rasmus Theede har i mere end et årti formet it-sikkerheden hos både private virksomheder og den offentlige sektor gennem stillinger hos Maersk, NNIT, KMD og CSC.Efter kun lidt mere end et år som nordisk sikkerhedsansvarlig hos sidstnævnte rykker han nu til Bruxelles.Nærmere bestemt brancheorganisationen Digitaleurope, hvor han skal repræsentere virksomheder som Apple, Microsoft og Google, når der skal lægges digitale strategier i Europa.Rasmus Theede har været hos CSC i Danmark - der siden har skiftet navn til DXC Technology som led i en sammenlægning mellem CSC og HPE - i mindre end halvandet år.Og selvom CSC må betegnes som værende i økonomiske vanskeligheder efter at sidste års regnskab viste et tab på knap en milliard kroner, mener Rasmus Theede, at sikkerhedsarbejdet har været en succes."Hvis man ser på det, der har været min opgave, så vil jeg sige, at missionen er fuldført. Jeg har nydt det år, jeg har været her," siger han og understreger, at hans forestående jobskifte ikke bunder i nogen form for utilfredshed med CSC/DXC:"Det er simpelthen bare for spændende en mulighed til, at jeg kan sige nej. Det er jo meget af det samme, jeg har siddet med i Rådet for Digital Sikkerhed. Bare på EU-niveau."Det er indtil videre usikkert, om Rasmus Theede fortsætter som formand for netop Rådet for Digital Sikkerhed.Selv vil han gerne fortsætte arbejdet, men der er en del logistik, der skal gå op, da han fremover skal være i Bruxelles tre dage om ugen."Jeg har meldt ud, at jeg gerne fortsætter, hvis vi kan få det til at fungere, men der er en del, der skal på plads. Vi får afklaring på det i løbet af næste uge."