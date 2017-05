Direktør: Derfor er danske Unity pludselig flere milliarder kroner værd

Den dansk-stiftede it-succes Unity er 17 milliarder kroner værd, og det er der en hel særlig grund til, forklarer virksomhedens direktør.

Det er løftet om de nye forretningsmuligheder, der tilbydes med augmented reality (AR) og virtual reality (VR), som gjorde det muligt for dansk-stiftede Unity at hente en ny investering på 2,7 milliarder danske kroner.En investering, der betyder, at Unity i dag er hele 17 milliarder kroner værd.Det fortæller virksomhedens amerikanske direktør John Riccitiello i et interview med det amerikanske medie Venturebeat Her forklarer han, at det er hans forventning, at vi i løbet af de næste 10 til 15 år vil se AR og VR åbne op for en helt ny digital verden, hvilket kan blive en særdeles lukrativ forretning for Unity."Det kan blive lige så stort som internettet. Din elektriker vil have AR-briller, når han skal tilslutte nye ledninger i dit hus, og du vil selv have AR-briller på, når du skal samle dine møbler fra IKEA.""Jeg er selv for nylig blevet opereret i min skulder, og her stod lægerne og kiggede op på fladskærme, mens de opererede, men i fremtiden kan de i stedet bruge AR," siger John Riccitiello til Venturebeat og tilføjer:"Og de vil alle sammen komme til at gøre det ved hjælp af Unity."Ifølge John Riccitiello går Unity forretning i øjeblikket strygende, og virksomheden har derfor ikke haft et behov for den seneste kapitaltilførelse."Men jeg tror på princippet om, at du skal rejse kapital, når du har muligheden for at gøre det, og ikke når du har brug for det," siger han.Som Computerworld tidligere har fortalt blev Unity i starten af årtusindet stiftet af David Helgason, Nicholas Francis og Joachim Ante i en kælder på Nørrebro i København.I første omgang ønskede stifterne at udvikle deres eget spil, men drømmen om at blive spil-udviklere slog fejl.I stedet endte de med, at bygge et værktøj, der gør spil-udviklingen lettere.Efterfølgende har Unity udviklet sig til en virksomhed med over 1.300 ansatte.Unity har adskillige gange hentet store kapitaltilførelser.Blandt andet fra den store amerikanske kapitalfond Sequoia Capital, men ifølge John Riccitiello er virksomhedens grundlæggere stadigvæk en del af ejerkredsen"David Helgason og Joachim Ante sidder begge i bestyrelsen, og de har stadigvæk et substantielt antal aktier. De er de største individuelle aktionærer," siger han.Computerworld har for nylig portrætteret David Helgason i en ny stor serie om Danmarks største it-succeser.Du kan læse hele interviewet her: