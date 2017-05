Morgen-briefing: ED-data skal levere pc'er til 26.000 medarbejdere / Forbud mod bærbare computere i fly til USA kan være på vej

ED-data skal levere pc'er til 26.000 medarbejdere. Forbud mod bærbare computere i fly til USA kan være på vej. Tidlig indsats nødvendig hvis flere kvinder skal tænder på it-branchen

Godmorgen fra Computerworld. Her har du det hurtige overblik over it-nyhederne mandag morgen.ED-data har vundet udbuddet om levering af pc'er - stationære, bærbare, monitorer og lignende - til 26.000 ansatte i Region Syddanmark i de kommende år.Aftalen tæller desuden levering af tilbehør samt servicering af materiellet. Den gælder i 24 til 48 måneder, meddeler parterne.Den amerikanske regering arbejder på en plan om at indføre forbud mod at medbringe bærbare computere som håndbagage i alle fly, der har amerikanske lufthavne som destination.Regeringen indførte i marts forbud mod computere i kabinen i fly fra 10 lufthavne, hvilket du kan læse mere om her. "Terroristerne er besatte af ideen om at smadre et fly i luften - især hvis det er et amerikansk flysselskab og især hvis det er fyldt med amerikanske folk," sagde den amerikanske forsvarsminister John Kelly i tv-programmet Fox News Sunday søndag."Vi er i processen med at definere efterretningerne, men vi vil hæve barren generelt i forhold til, hvor den er nu," sagde han.Det kræver en tidlig indsats, hvis kønsbalancen i it-branchen skal gøres mere lige, skriver Ugebrevet A4. "Meget af det handler om kultur og om at ændre de stereotype opfattelser af, at it handler om at drikke cola og spise pizza, og at det er noget for drengene. Det er et langt, sejt træk," siger Adam Lebech fra DI Digital til bladet.Han ‘ser gerne,' at der oprettes et egentligt it-fag i folkeskolen, så interessen tændes blandt både drenge og piger.Han peger på, at der allerede i dag er stor mangel på arbejdskraft i it-branchen, og den tendens bliver forstærket med skæv kønsbalance."Hvis man har en rekrutteringspool, som er mindre, fordi det kun er det ene køn, der søger ind, så får man ikke lige så gode kandidater," lyder det fra Adam Lebech.