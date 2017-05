Ballade i Region Hovedstaden: It-konsulentregning løb op i det firedobbelte

To it-konsulenter, der har bistået Region Hovedstaden i arbejdet med Sundhedsplatformen, kom til at koste regionen det firedobbelte af den først aftalte pris. Det skriver Version2.

I landets største region, der huser tæt ved hver tredje dansker, er en konsulentregning stukket af.Det drejer sig om regningen for to it-konsulenter fra firmaet Oleto, der har bistået Region Hovedstaden iat udarbejde en business case til Sundhedsplatformen. Det skriver Version2 Selv m der var indgået en aftale om en fast pris for opgaven på knap en halv million kroner, så er den endelige pris blevet tæt på fire gange så høj. ."Jeg kan ikke se, hvor meget mere end business case (version 2.1) som Oleto har lavet for den samlede pris af 1,9 millioner kroner, men jeg håber da for Region Hovedstaden, at det er meget mere. Business casen kan ikke have taget så lang tid at lave, for det er jo bare en række simple, grænsende til det naive hvis-så beregninge," siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet Jes Søgaard til Version2.Hos Region Hovedstaden mener man, at der har været tale om en meget kompleks opgave, som konsulenterne fra Oleto har hjulpet med at løse.Ledelsen i Region Hovedstaden udtaler, at det på grund af opgavens størrelse og kompleksitet ikke er mærkeligt, at man vælger at inddrage konsulenter.