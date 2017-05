IBM Danmark under pres: Topchef kæmper mod million-krav fra kunderne - forventer overskud om nogle år

Foto: Kim Stendal

En juridisk fejde med et krav på omkring 500 millioner kroner har sat IBM's danske topchef Henrik Bodskov under pres. Virksomhedens regnskaber lyser fortsat knaldrødt og millionkravet lurer i kulissen.

Årsregnskab IBM Danmark ApS Mio. kroner 2015 2014 2013 2012 Omsætning 5.532,3 5.697,4 6.236,1 7.091,4 Resultat af primær drift -151,0 -86,2 -61,0 162,7 Resultat før skat -154,0 -131,7 -124,1 56,0 Resultat efter skat -146,5 -175,2 -78,2 6,4 Egenkapital 1.087,2 1.173,1 1.313,5 1.122,8 Antal ansatte 2.286 2.556 2.836 3.231 Læs mere om IBM Danmark ApS i Brancheguiden Kilde



Flere år i streg med voldsomme milliontab har sat IBM-boss Henrik Bodskov under pres, der kun øges af et juridisk slagsmål med en kundegruppe, der kræver omkring 500 millioner kroner af IBM. Det skriver Børsen "Selv om det endelige udfald af disse sager ikke kan forudses, udgør det samlede andrag ifølge modpartens opgørelse en udgift i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. IBM Danmark er ikke enig i beløbets størrelse," skriver selskabet i følge Børsen i det regnskab, der blev offentliggjort i fredags.Selskabet har ikke haft overskud siden 2012, medarbejderstaben er skrumpet betydeligt, og forretningen er under pres.Og det skal der gøres noget ved.For selvom bundlinjen har været i bedring, i den tid Henrik Bodskov har været topchef for IBM Danmark, så fornemmer topchefen godt presset.Derfor har han i følge Børsen givet sig selv tre år til at skabe overskud hos IBM Danmark."Selvfølgelig skal vi have overskud, det skal vi da," siger han til avisen.