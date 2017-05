Nedtælling i den danske telebranche: Nu kommer ekstremt vigtigt politisk udspil - alle venter i spænding

Foto: Anders Eneglbøl.

Nedtællingen til et nyt dansk teleforlig er nu gået ind i den afsluttende fase. Hele den danske telebranche venter i spænding - for branchens investeringer dykker samtidig med, at det teknologiske udvikling buldrer afsted.

Året var 1999, da Danmarks nuværende teleforlig blev vedtaget. Det er den politik, der sikrer rammevilkårene for den danske telebranche.Nu er nedtællingen til et nyt dansk teleforlig gået ind i den afsluttende fase.Det er på høje tid, for den danske telebranches investeringer har været faldende i en række år samtidig med, at nye teknologiske muligheder som 5G, internet of things og smart cities i den grad nødvendiggør netop investeringer.Og telebranchen skal ikke vente ret meget længere på det nye danske teleforlig, der dermed bliver det vigtigste politiske tiltag for branchen i næsten to årtier."Som alle her i salen ved, arbejdes der i øjeblikket på et udspil til et nyt teleforlig," sagde Lars Chr. Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister, da han åbnede konferencen Gigabit Danmark hos Dansk Industri mandag morgen."Jeg ser frem til at kunne fremlægge regeringens udspil kort efter sommerferien. Og jeg ser frem til at kunne drøfte det med de forskellige interessenter," lød budskabet fra ministeren.Det er ikke svært at få øje på de teknologiske forandringer, der er sket, siden det nuværende teleforlig blev født i 1999.De mange teknologiske landvindinger gør det også langt mere problematisk ikke at have en ordentlig mobil- og bredbåndsdækning:"Verden er under forandring. Det er der ikke i sig selv noget nyt i, men forandringerne kommer hurtigere og hurtigere på grund af den teknologiske udvikling.""Der er fortsat lokalområder rundt omkring i landet med utilfredsstillende mobil- og bredbåndsdækning. Det er en udfordring, der skal løses. Vi skal have så mange danskere som overhovedet muligt med - derfor skal vi have et højt investeringsniveau," lød det fra Lars Chr. Lilleholt til konferencen i Dansk Industri.Det er ikke mindst den udfordring, der skal tages hånd om med et nyt dansk teleforlig."Det er en løbende udfordring at sikre fornuftige rammebetingelser," sagde Lars Chr. Lilleholt, der samtidig understregede de grundlæggende principper, de kommende teleforlig skal bygge på."Det er min grundlæggende holdning, at vi skal holde fast i de to grundprincipper fra det nuværende teleforlig: At det skal være en markedsbaseret udrulning, og at det skal være teknologineutralt.""Teleudspillet skal være ambitiøst. Vi skal sikre, at Danmark også fremover er er med helt fremme med teleudviklingen.""Derfor er det helt afgørende for os med det telefolig, så vi får sikret nogle fornuftige rammevilkår.""Det handler om at få lavet et forlig, der også omfatter så mange partier i Folketinget som muligt. Også for at sikre, at de rammevilkår, der gælder, også gælder i fremtiden," sagde Energi-, forsynings- og klimaministeren mandag morgen til en sal fyldt med repræsentanter fra den danske telebranche.Det nye teleforlig har i dén grad ladet vente på sig, og et gennemgående tema på konferencen Gigabit Danmark var da også, at Danmark er i fare for at miste den digitale førerposition - ikke mindst nu, når 5G kommer buldrende."Hvis vi her i Danmark fortsat skal være førende inden for digital transformation, skal vi passe på, at vi ikke bliver overhalet. Den førerposition, vi har haft, er ikke nødvendigvis givet," lød det fra Jørgen Alsing, administrerende direktør i Ericsson Danmark."Jeg kan godt være en lille smule bekymret som dansker, når man ser på udviklingen globalt. Udviklingen i specielt Nordamerika og Asien er meget aggressiv. Vi skal passe på med at hvile på laurbærrene.""Introduktionen af 5G kommer til at accellere de muligheder, der er," sagde Ericsson-direktøren.Trine Roed, direktør i DI, understregede også nødvendigheden af et nyt dansk teleforlig i en tid, hvor mange nye teknologiske megatrends er i spil."Det er en omstilling, der giver utrolig mange muligheder, hvis vi vel at mærke griber dem.""Vi ved, at Danmark er førende i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Men det er vigtigt at understrege, at vi ikke bare kan læne os tilbage og nyde det."Trine Roed henviste til, at der over de kommende år blandt andet vil være behov for at sikre investeringer i 5G og internet of things - og at telebranchens investeringer i Danmark har været faldende over de senere år."Derfor afventer vi også med spænding regeringens udspil til et nyt teleforlig. Og vi er også meget tilfredse med, at Digitalt vækstpanel netop har anbefalet et meget ambitiøst udspil," siger Trine Roed.