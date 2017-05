Region Sjælland halter bagefter med bredbånd - sønderjyderne er bedst med

Region Sjælland har den dårligste dækning i landet, når det gælder hurtigt bredbånd. Se her, hvordan din adresse er dækket ind med bredbånd.

Region Sjælland halter bagefter, når det gælder bredbåndsdækningen, mens sønderjyderne ligger rigtigt godt til i svinget.Det viser en ny rapport, ‘Bredbåndsdækningen i Danmark 2016,' som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet netop har udgivet.Ifølge rapporten har Region Sjælland den laveste dækningsprocent i Danmark.Her har kun 77 procent af regionens husstande og virksomheder adgang til hurtigt bredbånd, som ministeriet kategoriserer som bredbånd med 100/30 Mbit/s.Ministeriet understreger, at tallet alene er udtryk for adgangen - og altså ikke, hvor mange der reelt anvender denne adgang.I Region Sydjylland har hele 92 procent af husstande og virksomheder adgang til hurtigt bredbånd.I Region Hovedstaden har 88 procent af husstandene og virksomheder adgang til hurtig bredbånd, hvilket også svarer til landsgennemsnittet.Ifølge Energistyrelsen er der generelt set god dækning i byområder over hele landet.Bedre ser det ud med bredbånd med en download/upload-hastighed på minimum 10/1 Mbit/s. Her erIfølge ministeriet ligger landsgennemsnittet her på 97 procent.Du kan tjekke dækningen på din egen adresse på Tjekditnet.dk

Det hurtige bredbånd er grundlaget for den digitale udvikling herhjemme, og udviklingen frem mod det lynhurtige 5G er allerede i gang.Det Digitale Vækstpanel foreslog således for få uger siden, at regeringen sætter meget ambitiøse mål for den digitale infrastruktur frem mod 2025.Ifølge Digitalt Vækstpanel har telebranchens investeringsniveau i Danmark i flere år ligget højt, men faldt fra over 10 milliarder kroner i 2008 til cirka seks milliarder kroneri 2013, hvorefter det er steget en smule i 2015."Selvom Danmark i en europæisk sammenhæng har en god mobil- og bredbåndsdækning stiller den hastige digitale udvikling større krav til hastighed, dækning mv," lød det om baggrunden for, hvorfor det er nødvendigt at se nærmere på mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark.er netop: Sådan skal alle danskere få turbo-bredbånd og langt bedre mobildækning[/b]