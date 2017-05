Staten skal kappe båndene til de store konsulenthuse: "Vi har gjort os for afhængige af mange rådgivere undervejs"

Når det offentlige laver offentlige it-udbud, er det som regel alt for kompliceret for små aktører at byde ind. Det skyldes blandt andet, at staten læner sig kraftigt op ad store konsulenthuse, der gør udbudene unødvendigt komplicerede, lyder kritikken fra direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Det det skriver Information.

Når staten går i udbud med it-opgaver, er opgaverne så komplekse, at det som regel kun er markedets største spillere, der har kræfter til at byde på opgaven.Det skyldes, at staten læner sig for meget op ad rådgivere fra de store konsulenthuse. Det skriver Information Det skal der laves om på, mener Lars Frelle-Petersen, der er direktør for Digitaliseringsstyrelsen.Han vil svække de store konsulenthuses indflydelse og tvinge Staten til at tage større ansvar for at udarbejde udbudsmaterialet. Det skal knytte staten tættere sammen med mindre leverandører."Ud over at vi har gjort vores udbud for komplekse og gjort os for afhængige af mange rådgivere undervejs, så er det også et problem, hvis vi selv er med til at begrænse det marked, vi byder ud i. Det medfører, at det kun er ganske få, der kan være med. Det er så igen med til at gøre det hele mere komplekst," siger Lars Frelle-Petersen til Information Danmark er blandt verdens førende nationer, når det kommer til digitalisering. Nårudøves i det offentlige, er vi faktisk tæt på at være verdensmestre.Alligevel er der utallige eksempler på, at store offentlige it-projekter ender som forsinkede og forhutlede it-tragedier. Her er et udpluk af Informations omfangsrige liste:Arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda, Den Digitale Tinglysning, Forsvarets DeMars, EPJ-projekterne og seneste EFI.Pernille Kræmmergård, der er professor på Aalborg Universitet i it-ledelse og digitalisering er i høj grad enig med Lars Frelle-Petersen og udtaler i Information sin støtte til tanken om, at mindre aktører skal bydes indenfor, da de er ofte er langt fremme på hver deres område.