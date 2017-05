Arkitekten bag Irakkrigen: "I en hvilken som helst organisation skal man altid huske, at det er hestene, der laver arbejdet"

Foto: Steffen Villadsen

Giv magten fra dig og vis dine medarbejdere, at du stoler på dem. Sådan lød ordren fra den pensionerede general og tidligere amerikanske udenrigsminister Colin Powell, da han lukkede hovedscenen til Citrix Synergy i Orlando.

"Hvis du vil have en organisation, der leverer på et højt niveau, så skal du være sikker på, at du stoler på folk og har tillid til dem," Colin Powell, tidl. amerikansk udenrigsminister og pensioneret general.

Ikke et eneste sæde var efterladt tomt i den store sal, da en af USAs mest markante politiske skikkelser gæstede scenen ved dette års Synergy-konference i Orlando.Den pensionerede general og tidligere udenrigsminister Colin Powell aftjente sin pligt på scenen som konferencens sidste taler, og i Florida er den tidligere hyldede og omdiskuterede politiske profil en særdeles populær mand - i hvert fald i konferencecentret på International Drive, hvor Powell blev mødt af en komplet stående ovation.Powell har da også siddet i så mange hjørnekontorer og trykket hånd med så mange verdensmænd, at hans ord om ledelse er værd at tage med. Nøglen til god ledelse er tillid.En af hovedrolleindehaverne i Bush-administrationen fremlagde flere eksempler på, at det at vise tillid i en organisation kan give store resultater. Ideen stammer fra en historie, Powel fik fortalt for mere end 30 år siden.Historien omhandler Abraham Lincoln, der under den amerikanske borgerkrig får nyheden om, at fjenden har raseret en post ved Fairfax i Virginia og taget en brigadegeneral og 100 heste til fange.Lincoln største bekymring var hestene. Brigadegeneralen kunne han lettere erstatte end de 100 heste."I en hvilken som helst organisation skal man altid huske, at det er hestene, der laver arbejdet. Det er folkene på samlebåndet, der gør arbejdet. Det er folkene, der gør rent, når vi er færdige her, der gør arbejdet. Hvis du vil være en effektiv leder, så må du aldrig tænke om dig selv som en oppe på syvende sal. Du skal altid forsøge at tænke på hestene," lød det fra Powell."Hvis du vil have en organisation, der leverer på et højt niveau, så skal du være sikker på, at du stoler på folk og har tillid til dem. Giv folk autoritet. Det behøver ikke være meget," sagde han og fortsatte:"Medmindre du opbygger de her tillidsbånd ved at give folk autoritet og ansvar, så vil de ikke stole på dig."Netop denne tillid er altafgørende. Det mener Powell, der selv har haft en lang og flot karriere i det amerikanske militær, hvor han blandt andet i flere omgange var udstationeret i Vietnam."Jeg har gennem tiden fundet ud af, at det betaler sig selv tilbage med stor kraft. Derfor opfordrer jeg alle til at tænke på den her måde. Tænk på, om du giver dine folk bemyndigelse, og om de tror på dig. En af måderne til at få dem til at tro på dig er ved, at de først skal stole på dig."Knapt havde Colin Powell givet sit ledelsesmæssige råd, før han fulgte det op med et eksempel.Eksemplet kom fra hans tid i Udenrigsministeriet, hvor Powell før den nyudnævnte præsident George W. Bush's første statsbesøg i Mexico, viste stor tillid sin stab.Han uddelegerede ansvaret for at briefe præsidenten om besøget i San Cristóbal til to unge fuldmægtige.Powell Inviterede Bush over i ministeriet den følgende tirsdag for at blive briefet om Mexico.Tilbage i ministeriet sagde Powell til folkene, at præsidenten ville komme tirsdagen efter, og at han skulle briefes om Mexico.Medarbejderne spurgte, hvem der skulle gøre det og Powell svarede, at to junior fuldmægtige fra den relevante afdeling skulle briefe præsident Bush."Så gik jeg ned og fandt de to unge medarbejdere og sagde, at de skulle briefe præsidenten på tirsdag, og jeg vidste præcis, hvad der ville ske. De ringede til deres mødre og koner med det samme," sagde Powell.Da det blev det tirsdag kom Præsident Bush over og satte sig ned med hele sin stab fra Det Hvide Hus."Jeg introducerede dem, og de kørte på i 20-30 minutter. Jeg havde ingen bekymringer. De havde brugt den seneste tid på nærmest at opfinde Mexico. Jeg havde i øvrigt underrettet præsidenten om, hvad jeg havde gang i. Præsidenten stillede et par spørgsmål, og de svarede. Så var mødet slut. Præsidenten forlod stedet, og jeg takkede dem, og de gik tilbage til deres afdeling.""Jeg sad på mit kontor og ventede på at høre reaktionen. De kom tilbage og alle deres kolleger ventede på dem. De fortalte om mødet og sagde, at jeg havde vist dem tillid. De fortalte, at jeg ikke ville pre-briefes, fordi jeg stolede på dem."Den 80-årige general lagde under oplægget ikke kun ansigtet i alvorlige folder.I flere omgange agerede den erfarne Powell verdenshistorisk entertainer.Han slyngede om sig med historier om, hvordan ordrer blev givet under Golfkrigen via fax og satellittelefoner, og med mimik som en garvet underholder lignede det til tider storpolitisk stand-up.Efter en afsluttende patriotisk prædiken takkede Powell salen, der stående klappede taktfast af den politiske legende.Knap en time var gået, og på hovedscenens tre gigantskærme havde Colin Powell ikke præsenteret så meget som et eneste slide eller billede.