Ny analyse afslører pudsig detalje: Wannacry-bagmænd taler perfekt kinesisk

Jagten på personerne bag WannaCry er i fuld gang, og flere beviser har tidligere peget på Nordkorea. Nu viser en sproglig analyse af malwaren, at bagmændene taler flydende kinesisk.

Sådan ser kravet om løsepenge ud på engelsk, når et Windows-system inficeres med WannaCry.

Den kinesiske version. Ifølge Flashpoint Intelligence er det den eneste sprogligt korrekte udgave af kravet om løsesum fra WannaCrys bagmænd.

Siden ukendte hackere 12. maj begyndte at sprede den nu berygtede ransomware WannaCry på Windows-systemer i hele verden, har myndigheder og sikkerhedseksperter arbejdet på at finde ud af, hvem der står bag.Som det ofte er tilfældet med it-kriminalitet, er det svært at finde en rygende pistol, men flere eksperter har peget på den nordkoreansk tilknyttede Lazarus-gruppe på grund af ligheder mellem WannaCry og tidligere Lazarus-angreb.Nu er sikkerhedsfirmaet Flashpoint Intelligence gået anderledes til værks og har analyseret sproget i den besked, der beder WannaCry-ofre om at betale løsepenge for at få adgang til de krypterede data.Og ifølge analysen taler beskedens forfatter(e) flydende kinesisk.Løsesums-kravet, der har mødt WannaCry-ofre i mere end 150 lande findes på 28 forskellige sprog, og ifølge flashpoints analyse er de kinesiske og engelske versioner de eneste, der ikke stammer fra Google Translate.Den engelske version har dog en grammatisk fejl, der gør det usandsynligt, at forfatteren er flydende på engelsk.De kinesiske versioner til gengæld stort set fejlfrie, ligesom de også er betydeligt længere end de tilsvarende beskeder på andre sprog og indeholder lokalt forankrede vendinger, der primært bruges i specifikke områder af Kina.Derfor konkluderer Flashpoint altså, at de kinesiske WannaCry-beskeder har været kildetekst for de andre oversættelser, og at der sandsynligvis er tale om kinesisk-talende bagmænd."Flashpoint vurderer med stor sandsynlighed, at forfatterne til WannaCrys løsesums-brev taler flydende kinesisk, da sproget stemmer overens med det, der bruges i det sydlige Kina, Hong Kong, Taiwan og Singapore," hedder det i Flashpoints konklusion.