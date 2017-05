Super-teknologien 5G vil (sikkert) forandre alt - vi mangler de geniale idéer og gyldne business cases

5G-teknologien kan potentielt forandre vores digitale verden, men teleindustrien mangler fortsat at finde svaret på de mest centrale spørgsmål: Hvor er de geniale idéer - og kan man tjene penge på dem?

5G vil forandre alt.Dette budskab er fremlagt gang på gang i de senere år - og hyppigheden er kun steget i takt med, at 5G kommer nærmere den kommercielle virkelighed.5G er den næste generation af mobilnetværk, men 5G bliver ikke bare en nyere udgave af 3G og 4G med højere hastigheder.Nej, 5G er anderledes. Det bliver fundamentet under det moderne digitale og trådløse samfund, hvor eksempelvis internet of things og smart cities står som centrale søjler.5G er også teknologien, der skal sikre, at vi kan se video i 8K-kvalitet over mobilnettet, og at gigabit-bredbånd ikke kun kan leveres via kabler, men også trådløst.Da Dansk Industri mandag afholdt konferencen Gigabit Danmark var de fleste af talerne da også hurtige til at fremhæve, at 5G nu står på tærsklen til det store gennembrud, og at det vil få enorm betydning for verden og Danmark i de kommende år.Djævelens advokat vil så indvende, at der bliver talt rigtig meget om det enorme potentiale med 5G, men ikke nok om de helt konkrete brugsscenarier, hvor 5G vil kunne gøre den afgørende forskel i forhold til eksempelvis de nyeste udgaver af 4G.Der er ganske enkelt behov for geniale idéer med knivskarpe business cases, for 5G bliver større end alt andet - også når vi taler om de investeringer, der er behov for fra ikke mindst teleindustriens side.Det er, som Henrik Schødts, projektdirektør i Region Hovedstaden, sagde i en paneldebat på DI-konferencen:"En af barriererne er, at vi ikke helt forstår potentialet her."Region Hovedstaden har dog allerede masser af tanker og konkrete tiltag i forhold til fremtidens digitale sundhedsvæsen.Sundhedsområdet er - sammen med IoT og 8K-indhold - det, der oftest bliver fremhævet, når snakken går på de enorme muligheder, der kommer med 5G.De fleste talere på konferencen var dog enige om, at der endnu ikke er fremlagt nok konkrete 5G-use cases og tilhørende business cases.Jason Lan, administrerende direktør i Huawei Danmark, forklarede i sit oplæg, at netværksselsskabet allerede er i fuld gang med 5G-udviklingen."Huawei har allerede investeret 600 millioner dollars i 5G - og de investeringer vil fortsætte i de kommende år," sagde han.Samtidig forklarede Jason Lan dog, at der med 5G bliver behov for at komme op med helt nye business cases i industrien."Det er ikke nok, at man teknologisk set er klar. Man skal også have en forretningsmodel," sagde Huawei-direktøren."5G vil være totalt anderledes. Det vil ikke være en lineær udvikling. Det vil være disruption. Det gør 5G anderledes," forklarede Jason Lan.De tre primære områder, hvor 5G skiller sig ud, er:Mængde af 'connections', der vil kunne håndteres med teknologien. Hvor der med 3G var nogle hundrede brugere per mobilcelle, så steg det med 4G til tusindvis per celle. Med 5G bliver det millioner af connections. Smartphonen i din hånd er kun en lille del af det - det er IoT, der for alvor driver væksten."IoT kan ikke realiseres med vores nuværende infrastruktur. Vores nuværende netværk kan ikke understøtte den mængde connections, der er brug for," forklarede Jason Lan fra Huawei.Latency bliver langt bedre end på 4G-nettet. Forsinkelserne på netværket skrumper ind til stort set ingenting med 5G. Det er vigtigt, fordi det åbner for helt nye brugsscenarier. Eksempelvis fjernoperationer, hvor der ikke må være forsinkelser.Hastighederne skyder endnu mere i vejret med 5G. Nu taler vi gigabit-forbindelser over mobilnettet, og samtidig bliver pålideligheden og robustheden langt bedre. Også når du står på et stadion med 50.000 andre 5G-brugere, der vil uploade videoer til YouTube.Jason Lan kom med et klart budskab i sin tale: At det ikke er nok, at 5G-teknologien er klar. Danskerne skal med på vognen, så der kan blive skabt bæredygtige business cases."Fremtiden er så uforudsigelige. Det er meget vigtigt, at vi opfordrer alle danskere - specielt de unge - til at forestillle sig fremtiden med 5G."Jørgen Alsing, der er administrerende direktør i Ericsson Danmark, sagde i paneldebatten, at det er på høje tid, at det danske teleforlig, der stammer fra 1999, bliver fornyet.Den proces ventes for alvor at gå igang efter sommerferien, hvor regeringen fremlægger sit udspil, og det nye teleforlig skal blandt andet sikre, at der bliver investeret flere penge i dansk teleinfrastruktur."Hvis man ser på det fra en politisk vinkel, er det godt, at vi nu kigger på at modernisere hele rammeværket for industrien. Det er på høje tid."Jørgen Alsing var samtidig mindre nervøs for, om der er nok nye brugsscenarier og bæredygtige forretningsmodeller til, at det kan drive 5G-udrulningen."Historien viser, at konkurrencen er så effektiv, at der altid vil komme løsninger på et givent behov. Der vil altid være innovation omkring forretningsmodeller, så længe der er et behov for det," sagde Jørgen Alsing.Han efterlyste dog samtidig de store politiske ambitioner for, hvordan vi kan udvikle et endnu bedre samfund med de nye teknologiske muligheder."Vi burde være mere ambitiøse, end vi er. Vi skal fokusere på de langsigtede mål fra politisk side."Lise Karstensen, landechef i Nokia Danmark, var i sit oplæg på Gigabit Danmark-konferencen hos DI inde på, at vi allerede i 2025 vil have en helt anden verden, end den vi har i dag."Vi skal se på, hvordan vi kan effekivisere og optimere vores verden.""5G som fremtidens mobilnetværk bliver anderledes, end hvad vi har set hidtil," sagde Lise Karstensen."Fremtidens trådløse netværk bliver langt mere pålidelige, end vi har været vant til. Og de vil også have lavere latency. Det vil sige, at netværket svarer på ultrakorte tider.""5G vil forandre, fordi det er anderledes. Det åbner dørene op til nogle nye muligheder i vores verden. Det er anderledes end 3G og 4G. Vi skal have nogle uses cases på banen og finde ud af, hvad vi vil bruge det til.""Jeg mener godt, at vi kan være mere ambitiøse, end vi er. 5G har virkelig potentiale til at forandre måden, vi lever og arbejder på.""Det handler om, at vi som samfund skal finde ud af, hvad vi vil bruge 5G til. Hvad er det for nogle muligheder det giver vores samfund," lød det fra direktøren i Nokia Danmark."Vi skal ikke kun tale om slutbrugerne, men også snakke om, hvad det er for et slutmål, vi går efter som samfund.""Lad os løfte os lidt og få alle de skøre idéer på banen om, hvad vi vil bruge 5G til," sagde Lise Karsten fra Nokia Danmark til Gigabit Danmark-konferencen hos Dansk Industri.