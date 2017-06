CIO i TopToy mærker nye vinde blæse: "Børnene er i dag meget mere digitale end før, og det er en af de tendenser, der i øjeblikket har størst indvirkning på os"

Årets CIO 2017: Når julehandlen skydes i gang, skal tungen holdes lige i munden, når man er CIO i legetøjsbranchen. For et enkelt fejltrin kan være kostbart, lyder det fra Kenneth Messerschmidt fra Top-Top, der er nomineret til Årets CIO 2017.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Yousee og TDC Group Opstartstankegang og en helt ny flad struktur præger YouSees nye digitale setup Kort fra idé til handling og kunden i centrum er kodeord, der samler det digitale ansvar ét sted i det, YouSee kalder Digital Warehouse. | Læs mere

"It-projekter af den størrelse er som at underkaste virksomheden en hjerteoperation."







"Børnene er i dag meget mere digitale end før, og det er en af de tendenser, der i øjeblikket har størst indvirkning på os"

"Der er ikke nogen tvivl om, at jeg i dag er kommet tættere på kunderne end nogensinde før."

Top-Toys CIO Kenneth Messerschmidt indleder hvert år med at lave en liste over sine såkaldte "must-win-battles".Fælles for alle punkterne på listen er, at at han skal være i mål med dem inden udgangen af september.For hos Top-Toy, der står bag legetøjskæden BR og de skandinaviske Toy"R"Us-butikker, er julemånederne helt afgørende.Halvdelen af virksomhedens omsætning ligger i november og december, og hvis der opstår it-problemerne i den periode, kan det koste virksomheden millioner og atter millioner af kroner.Derfor var der heller ikke tale om tilfældig timing, da Top-Toy i marts afsluttede et stort SAP-projekt, der med et slag ændrede 70-75 procent af virksomhedens it-systemer."It-projekter af den størrelse er som at underkaste virksomheden en hjerteoperation, og det er ganske enkelt for risikabelt at gøre det senere på året.""Derfor sørger vi for, at alle store transformationer bliver foretaget i den første halvdel af året år og fra første november har vi etpå alle idriftsættelser. Det er helt afgørende, at vi er klar til at spurte ind i julehandlen," siger Kenneth Messerschmidt til Computerword.Som CIO i Top-Toy skal Kenneth Messerschmidt navigere virksomheden sikkert gennem et digitalt farvand, der er i disse år er under hastig forandring.En opgørelse fra Dansk Erhverv har vist, at den danske nethandel sidste år satte rekord, og opgørelsen slog fast, at væksten i denne danske detailhandel i disse år næsten udelukkende sker indenfor nethandel.Tidligere lød det på ledelsesgangene i Top-Toy, at det var her, at man bestemte, hvad de danske børn skulle have i julegave.En selvforståelse der også afspejlede sig i virksomhedens reklamer, hvor vi op gennem 1990'erne hver eneste jul så koncernens tromme-spillende maskot, Fætter BR, posere side om side med julemanden.Men de seneste års boom i nethandlen betyder ifølge Kenneth Messerschmidt, at det har været nødvendigt at tage dele af selvforståelsen op til revision.Det skyldes blandt andet, at Top-Toy i dag oplever en tendens, hvor det i langt højere grad er kunderne - i særlig grad børnene - der svinger taktstokken, når det bliver handlet legetøj.Hvis Top-Toys butikker ikke har det rigtige legetøj på hylderne, så er det let for iPad-generationen at finde en anden webshop der har."Børnene er i dag meget mere digitale end før, og det er en af de tendenser, der i øjeblikket har størst indvirkning på os," siger han.Ifølge Kenneth Messerschmidt har nethandlen skabt en helt ny form for transparens i detail-branchen.Kunderne er tilsyneladende mindre loyale, og Top-Toy-CIO'en forklarer, at kunderne i dag med langt større præcision er i stand til at udvælge tilbud hos netop den butik, der har den mest lukrative pris, det største udvalg og de bedste leveringsbetingelser."Vi ser, at der en tilbuds-jæger kultur på nettet, hvor folk i dag gerne køber deres julegaver i adskillige webshops," siger han.Det er med andre ord et ualmindeligt hårdt marked at sælge legetøj på nettet, og profitmarginerne er ofte særdeles magre.Eksempelvis måtte Top-Toy i det seneste regnskab tage til takke med et overskud på 6,6 millioner ud af en omsætning på knap fire milliarder kroner.De nye udfordringer har været med til at forandre hans rolle som CIO, og det betyder, at han i dag er rykket betydeligt tættere på kunderne."Der er ikke nogen tvivl om, at jeg i dag er kommet tættere på kunderne end nogensinde før. Det er en forandring, der for alvor er sket gennem de sidste to til tre år," siger han.Det har ifølge Kenneth Messerschmidt udmøntet sig i, at kunderne i dag spiller en nøglerolle i stort set alle de overvejelser, som de gør sig i it-afdelingen,"Selv når vi holder møder, spørger vi i dag hinanden: Er det her et møde, som vores kunder vil være villige til at betale for?," siger han.En anden konsekvens af den omvæltning, som nethandlen har skabt, er, at Top-Toy i disse år tager et kritisk blik på de traditionsrige legetøjskataloger, der gennem årtier er dumpet ind af brevsprækken hos forventningsfulde børnefamilier over alt i landet."Vi skal i kontakt med vores målgruppe på helt andre måder i dag, og derfor spørger vi os selv om, hvilken rolle det klassiske legetøjskatalog skal have i fremtiden. Det er min vurdering, at vi i de kommende år kommer til at opleve, at der bliver udsendt betydeligt færre hustandsomdelte tilbudskataloger," siger han.Hos Top-Toy sker markedsføringen mod de yngste kunder derfor i stigende grad via Facebook og andre sociale medier, men virksomheden har også sat skub i app-udviklingen, hvor BR-butikkerne i dag tilbyder en ønskeliste-app samt en særlig app til medlemmer af legetøjkædens kundeklub.Derudover arbejder Top-Toy ifølge Kenneth Messerschmidt i lighed med resten af detailbranchen med at blive bedre til at udnytte kunde- og medlemsdata til at målrette tilbud mod den enkelte kunde.