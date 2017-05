Overblik: Her er Surface Pro og de bedste Windows 10-tablets

Da Microsoft lancerede sin første Surface Pro-tablet i 2013 var målet at sparke gang i markedet for Windows-tablet.

Surface Pro (2017) 12,3 tommer skærm med 2.736 x 1.824 pixels, Kabylake Intel Core m3, i5, i7-processor, 128-512 GB SSD, 4-16 GB RAM, 13,5 timers batterilevetid. Tastatur: tilkøb.

HP Spectre x2 12,3 tommer skærm med 3000 x 2000 pixels, Kabylake Intel Core i5, i7-processor, Op til 1 TB SSD, op til 16 GB RAM, 8 timers batterilevetid. Tastatur: medfølgende.

Acer Switch 5 12 tommer skærm med 1.260 x 1.440 pixels, Kabylake Intel Core i5, i7-processor, 256-512 GB SSD, 8 GB RAM, 10 timers batterilevetid. Tastatur:medfølger.

Samsung TabPro S 12 tommer skærm med 2.160 x 1.440 pixels, Skylake Intel Core m, 256 GB SSD, 4 GB RAM, 10 timers batterilevetid. Tastatur: medfølger.

Lenovo Miix 720 12 tommer skærm med 2.880 x 1.920 pixels, Kabylake Intel Core m3, i5, i7-processor, op til 1 TB SSD, op til 16 GB RAM, 8 timers batterilevetid. Tastatur: medfølger.

I løbet af de sidste fire år siden har Microsoft haft stor succes med sin Surface-serie, der nu også består af en bærbar, en stationær computer og en kraftfuld hybrid-bærbar med indbygget grafikkort.Men en anden del af successen ligger i alle kopierne.Acer, HP, Lenovo og mange andre har kopieret Surface Pro'ens design og formfaktor og byder nu på lækre, kraftfulde Windows 10-tablets, som enten er mere kraftfulde eller til en bedre pris.Vi tager derfor et kig på både den nye Surface Pro og de bedste alternativer.Microsoft annoncerede sin seneste Surface-tablet i sidste uge og dropper samtidig nummeringen: Den seneste Surface Pro hedder derfor blot Surface Pro, men kommer med ny og opdateret hardware såsom Intels nyeste Kabylake-processorer.Den nye Surface Pro udenpå er næsten identisk med den nu et år gamle Surface pro 4. Computeren har lidt mere afrundede kanter, og hvis du køber en af de nye m3 eller blæserløse i5-modeller, vil computeren ikke have nogen kølerende.Det betyder, at computeren er fuldstændig stille, som var den en iPad. Den mere kraftfulde i7-model er stadig en mere almindelig version med brug for en køler.Prisen for en i5-model med 4GB RAM og 128 GB lagerplads er 8.799 kroner, og dertil skal du lægge en merpris på 1.379 kroner for et Type Cover-tastatur.For nyligt opdaterede HP sin Spectre x2-tablet med ny hardware. Den tidligere version af Spectre x2 havde en svag Core m-processor, men den nye version har de mere fyldestgørende og kraftfulde core i-processorer.Ifølge HP selv har computeren en oppetid på 10 timer, før den skal lades op, og computeren har en skærmopløsning på 3.000 x 2.000 pixels samt USB C-porte. Den nye Surface Pro har til sammenligning ingen USB C-porte.Prisen for en HP Spectre x2 ligger på 11.898 kroner inklusiv tastatur og 8GB RAM.Acer Switch 5 er Acers seneste Windows 10-tablet, der er en efterfølger til Acers tidligere Alpha-serie.Det er en Surface-lignende tablet med indbygget kickstand og tastatur-cover, der byder på en i5 eller i7-processor, der holdes kold af væskekøling, hvilket er meget unikt for en tablet-computer. Det betyder, at der ikke er nogen larmende blæser.Du finder også en finger-skanner indbygget i tænd/sluk-knappen, og batteriet holder i op imod 10 timer, hvis man skal tro Acers påstand.Den danske pris for Switch 5 er endnu ikke offentliggjort, men den står til 1.099 euro - knap 8.200 kroner inklusiv tastatur.TabPro S er en ultra-tynd tablet med Windows 10 i klassisk Samsung-design.Computeren har sidste års Core m-processor, så forvent ikke den vilde ydeevne, men i stedet en lang batterilevetid. Dog får du en høj skærmopløsning på Samsungs flotte skærm, der har flotte kontraster på grund af AMOLED-teknologien.Tastaturet er indbygget i tablettens cover, men det er tyndere end de andre på listen, hvilket gør det mindre godt at skrive på.Prisen er omvendt også mindre end konkurrenternes.TabPro S med Core m koster 5.999 kroner.Verdens største producent af Windows 10-computere har selvfølgelig også Windows-tablets på markedet.Miix 720 er Lenovos bedste tablet til forbrugermarkedet og har ligesom Surface Pro både tastatur-cover og en stylus-pen, så du kan tegne eller skrive på skærmen.Der er også indbygget kickstand, der udnytter Lenovos smarte hængselssystem fra sin Yoga-serie.Miix 720 benytter Intels nyeste Kaby Lake-processorer, op til 16 GB RAM og op til 1 terabyte SSD. Der burde være op til otte timers batterilevetid på en enkelt opladning, før den 12 tommer store tablet skal oplades igen.Prisen starter på 9.499 kroner inklusiv tastatur.