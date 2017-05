Plastikkirurgisk klinik hacket: 1.600 danskeres personlige oplysninger i fare

En af Litauens største plastikkirurgiske klinikker er blevet hacket, og tusindevis af journaler er blevet stjålet. Nu afpresser russiske hackere de danske patienter.

Læs også: Forlanger 24 millioner: Hospitals it-systemer er taget som gidsel med ransomware "Vi har forsøgt at holde det tæt ind til kroppen, for når det omtales, kommer opmærksomheden, og så begynder folk først at lede. Derfor har vi forsøgt at holde det mest muligt internt, mens der bliver efterforsket."

Mere end 1.000 danskere risikerer at få offentliggjort intime billeder og persondata på internettet, efter at hackere har stjålet patientjournaler fra en plastikkirurgisk klinik i Litauen.Det skriver Ekstra Bladet Det er angiveligt russiske hackere, der står bag angrebet på klinikken, og hackerne er i den sidste måned begyndt at afpresse danskere, der frygter at få lækket følsomme oplysninger.Journalerne omfatter både klassiske patientdata og cpr-numre, ligesom hackerne også har fået fingre i billeder af patienter, der for eksempel har fået foretaget indgreb i brysterne.Hos politiets enhed for it-kriminalitet, NC3, er centerchef Kim Aarenstrup opmærksom på problemet.Han anbefaler, at man melder sagen til det lokale politi, hvis man bliver forsøgt afpresset."Såfremt der er nogen, som bliver kontaktet eller truet, vil vi anbefale, at de anmelder det til politiet. Det kan man gøre i egen politikreds eller via politi.dk. Vi har instrueret politikredsene om, at der kan komme henvendelser om disse sager. Så samler vi det nationale overblik," siger han.Michael Dalgaard er ejer og direktør i virksomheden Luxuskirurgi, der henviser danske patienter til den hackede klinik i Litauen.Han fortæller, at man ikke har offentliggjort hackerangrebet før nu af frygt for negativ opmærksomhed - eventuelt fra andre hackere.