Nyt udspil: Regeringen vil samle statens it-drift for at spare penge

Regeringen vil samle it-driften for 19.000 ansatte i Staten og etablere fælles-systemer for langt flere områder end i dag. Det skal højne it-sikkerheden og skaffe flere penge til velfærd.

Annonce:



Annonce:

Regeringen vil samle mere af den offentlige it-drift i Statens It under Finansministeriet for at effektivisere arbejdsgange, spare penge og imødegå problemer med it-sikkerheden.Det fremgår af det nye regeringsudspil "Fælles løsninger frigør penge til velfærd," der bygger på en analyse fra Finansministeriet.De 19.000 it-brugere står i dag uden et samlet it-fællesskab, og det, mener regeringen, er både skidt for gennemsigtigheden i driftsbudgetterne og håndteringen af it-sikkerhed.Derfor skal mere drift samles under Statens It, ligesom Regeringen vil drøfte fælles løsninger med både KL og Regionerne, etablere et fælles facility management system og undersøge mulighederne for fælles løsninger indenfor blandt andet løn, HR og tilskudsadministration i Staten.Du kan læse regeringsudspillet her