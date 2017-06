Asus lancerer verdens tyndeste hybrid-computer i stærkt sommersortiment

Asus har ved Computex-messen smidt om sig med nye computere, hvoraf den ene er den tyndeste af sin slags

Zenbook Flip S. Foto: Asus

Zenbook 3 Deluxe. Foto: Asus

Zenbook Pro. Foto: Asus

VivoBook S. Foto: Asus

I Taipei løfter computerproducenter hvert år sløret for sine nyeste kreationer i form af tynde eller vulgært kraftige computere.Normalt plejer Asus at være en af de mere underholdende præsentationer, da selskabet altid har en eller flere underlige computere med sig, men i år var "underlig" skiftet ud med "stilren" og "tynd".I hvert fald har Asus lanceret en række relativt almindeligt udseende, men flotte computere, hvoraf en er den tyndeste af sin slags, nemlig hybridcomputeren Zenbook Flip S.Den tynde computer, der kan vendes 360 grader på vrangen og bruges som en tablet, er kun 10,9 millimeter tyk og vejer 1,1 kilo, men indeholder stadig en 13,3 tommer skærm med 4K-opløsning.Computeren har også en i7-processor - Asus specificerer dog ikke, om der er tale om den strømsvage core i7 "Y"-type - og op til 11,5 timers batterilevetid, hvis man skal tro Asus.Prisen for en Flip S vil være 12.999 kroner for en model med i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD.Asus opdaterede også sin Zenbook 3-serie og har tilføjet et Deluxe til navnet.Det er ifølge Asus verdens tyndeste 14-tommer computer - det er åbenbart værd at blære sig med - og er 12,9 millimeter "tyk". Til sammenligning er verdens tyndeste computer, Acer Swift 7, 9,8 millimeter tyk.Zenbook 3 Deluxe har desuden en i7-7200U-processor, en 1080p-skærm, og vil koste 12.999 kroner for en model med 8GB RAM og 512 GB SSD.Asus offentliggjorde også en ny Pro-computer, Zenbook Pro, med et indbygget Nvidia GTX 1050ti-kort og 15,6 tommer 4K-skærm sammen med en af Intels i7 (H-serie)-processorer.Computeren ligner et smukt bastardbarn mellem en Macbook og Dells XPS-computere, og Zenbook Pro vil have en batterilevetid på 14 timer ifølge Asus og vil koste 13.490 kroner.Derudover præsenterede Asus også en tykkere, mindre kraftfuld, men også billigere computer til masserne i sin VivoBook S og VivoBook Pro.Begge kommer i et aluminiums-chassis med tynde kanter omkring 15 tommer-skærmen i FullHD-opløsning med Intel Core i7-processorer.I den billigste af de to - VivoBook S - sidder der et lidt aldrende Nvidia GTX 940MX-grafikkort. Prisen for en VivoBook S15 bliver 8.999 kroner for en model med 8GB RAM og 512 GB SSD.VivoBook Pro har en 15,6 tommer 4K-skærm - 4K-paneler er åbenbart blevet billigere - en i7-processor fra Intel, og det lidt nyere Nvidia GTX 1050-grafikkort til en pris på 10.499 kroner inklusiv 8GB RAM og 256GB SSD.