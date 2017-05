Forventede besparelser på Sundhedsplatformen lader vente på sig: 'Kontraktuelle bindinger' koster

Region Hovedstadens store it-system, Sundhedsplatformen, kan ikke som ventet udløse besparelser på it-driften allerede fra 2018. Blandt andet suger dobbeltdrift af it-systemer på budgetterne.

Region Hovedstadens nye store it-system, Sundhedsplatformen, kan endnu ikke udløse de besparelser på it-driften, som der ellers har været lagt op til på nuværende tidspunkt.Det fremgår af dagsordenen for et møde, som det såkaldte It- og afbureaukratiseringsudvalg afholder tirsdag."Det er blevet klart, at det ikke allerede i 2018 er muligt at realisere den fulde bruttobesparelse, da det har vist sig nødvendigt for nogle af systemerne at opretholde drift i en lidt længere periode bl.a. af hensyn til kontraktuelle bindinger og den endelige afregning vedr. 2017 mellem regionerne for patientbehandling og i forhold til den kommunale medfinansiering," hedder det i dagsordenen for mødet.En del af forklaringen skal findes i, at de forventede besparelser bliver spist op af udgifter til dobbeltdrift af it-systemer - blandt andet fordi driftsaftaler på de gamle systemer ikke uden videre kan opsiges på grund af ‘kontraktuelle bindinger,' som det hedder.Regionen peger på, at der er licensudgifter til ‘nogle af de udvidelser og tilkøb, som er foretaget efterfølgende, eksempelvis tilkøb af den medicotekniske integrationsplatform, de indkøbte mobile enheder på hospitalerne samt behov for fortsat at kunne udvikle e-learingsprogrammer.""De foreløbige vurderinger er således, at der i 2018 vil være en merudgift på ca. 45 mio. kr. af engangskarakter som følge af behovet for dobbelt drift i 2018 på nogle systemer og indfasning af driftsorganisationen (husleje og specialistbistand)," hedder det.Sundhedsplatformen skal over tid afløse en række andre it-systemer, hvoraf de største koster 100 millioner kroner.Hertil kommer, at Region H er nødt til at investere yderligere 24 millioner kroner i infrastruktur på grund af krav fra den amerikanske leverandør af Sunhedsplatformen, Epic.‘Det er vurderingen, at der allerede i 2018 skal foretages reinvesteringer i infrastrukturen. Dette er skønnet til at udgøre 24 mio. kr. for Region Hovedstaden. Det er forventningen, at der også vil være behov for midler til den fortsatte vedligeholdelse af infrastrukturen fra 2019 og frem, men der foreligger ikke estimater herfor på nuværende tidspunkt," hedder det i dagsordenen.Her fremgår det også, at Region H ikke har overblik over fremtidige investeringer og krav i forbindelse med Sundhedsplatformen."Der er endnu en række uafklarede forhold omkring den løbende vedligeholdelse, herunder hvad det koster at leve op til Epic's fremtidige krav til driftsmiljøet og infrastrukturen i forbindelse med fremtidige opgraderinger," hedder det.Du kan se hele denne dagsorden for dagens møde i It- og afbureakratiseringsudvalget i Hillerød her.