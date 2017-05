Nyt våben i processor-krigen: Intel lancerer Core i9-processor med hele atten kerner

Intel og AMD kæmper om entusiasternes gunst, og nu har Intel offentliggjort sin første nye processor-serie i flere år med den nye i9-processor med hele 18-kerner.

Annonce:



Annonce:

Core i9-7980XE: 18-core/36-thread, $1,999



Core i9-7960X: 16-core/32-thread, $1,699



Core i9-7940X: 14-core/28-thread, $1,399



Core i9-7920X: 12-core/24-threads, $1,199



Core i9-7900X (3.3GHz): 10-core/20-thread, $999



Der er endnu ingen danske priser for de nye i9-processorer.

Klik på billedet for at se det tydeligere. Foto: intel.

Kampen mellem AMD og Intel er for alvor blusset op igen i slaget om processor-entusiasterne.AMD trak den store atlanterkanon frem med præsentationen af sin 16-kernede, 32-threaded "Threadripper"-processor , men nu skyder Intel igen med sin nye i9.Ja, i9.Det er den første nye processor-serie fra Intel længe, og det er samtidig den første desktop-processor, der kommer op på over én teraflop regnekraft, ifølge Intel.Det fulde navn på den vildeste af de netop præsenterede processorer er Core i9 Extreme Edition i9-7980XE med 18-kerner, 36-threads, og vil være rettet mod de absolut mest dedikerede og krævende "prosumere," som skal have det vildest mulige setup.Prisen er så også derefter: 1.999 dollar - knap 13.400 kroner før dansk moms.Der kommer også en lidt mere "almindelig" i9-serie sans Extreme, der vil koste fra 999 dollars til 1.699 dollars (6.700 kroner til 11.400 kroner før moms) alt efter, om du køber en 16-, 14-, 12- eller 10-kernet version.Alle er baseret på Intels Skylake-arkitektur.Processorerne vil være en forbedring over sine aldrende Broadwell E-forgængere: cirka 15 procent hurtigere på single-threaded opgaver og 10 procent hurtigere i multi-thread, siger Intel.Hvis de nye i9-processorer er for voldsomme for dig - enten i form af ydeevne eller den høje pris - har intel også annonceret nye i5 og i7-procesorer. Det drejer sig om tre nye i7-processorer i Intels X-serie og en ny fire-kernet i5-processor, som alle vil udkomme i de kommende uger.Intel i9-processor er en direkte konkurrent til AMD's stadig relativt ukendte "Threadripper"-processor med 16 kerner og 32 threads.Intels i9 er blandt andet blevet udstyret med en opdateret Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, der tillader at op til to kerner dynamisk overclockes, når det er nødvendigt.I9-processoren blev lanceret ved dette års Computex-messe i Taipei, men det vil ikke være den eneste store Intel-nyhed ved messen.En talsperson fra Intel fortæller pcworld.com, at Intels kommende Canon Lake-processor, Intels første 10nm-processorer, også vil blive fremvist ved Computex, ligesom Intel også forventes at vise mere frem omkring sit HTC/Intel-samarbejde om næste generation af VR-brillen HTC Vive, der vil udnytte Intels WiGig-teknologi til at fjerne kablet.