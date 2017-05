Fire teknologier er ved at forandre it-sikkerhedsmarkedet dramatisk'

It-sikkerhedsmarkedet er for tiden ved at forandre sig ‘dramatisk' på grund af fire tendenser, der udvikler sig med stor hast.

Fire software-tendenser er i færd med at forandre it-sikkerhedsmarkedet dramatisk og i så stort omfang, at der reelt er tale om en disruption.Sådan lyder det fra analysehuset Gartner, der peger på, at transformationen på området går meget stærkt.Motoren under udviklingen er ikke mindst, at erhvervslivet i meget stor udstrækning nu flytter deres it-brug over i cloud'en. Det skaber grobund for helt nye produkter, men også et nyt fokus for de it-sikkerhedsansvarlige."[Nye] teknologi-modeller ændrer den måde hvorpå risiko- og sikkerhedsfunktioner kan skabe værdi i en organisation," lyder det fra Gartner.Samtidig er it-sikkerhed et område præget af stærkt stigende kompleksitet: Organisationernes drift, indtjening og konkurrenceevne bliver mere og mere afhængig af data og it, it-systemerne bliver mere og mere indbyrdes afhængige, mens brugernes adfærd bliver mere og mere fragmenteret og ud spredt ud på mange forskellige devices.Og samtidig er hacker-miljøet blevet professionaliseret i stort omfang i de senere år.De fire overordnede software-tendenser, der forandrer sikkerhedsområdet grundlæggende i denne tid, er ifølge Gartner:De it-sikkerhedsansvarlige i virksomhederne søger ofte løsninger med indbyggede predictive analyseværktøjer, som kan forudsige mulige hændelser og automatisk formulere eventuelle modtræk.Ifølge Gartner er det område under hastig udvikling, hvor de nye teknologier tæller blandt andet kunstig intelligens, machine learning og heuristiske metoder.It-verdenen er for tiden præget af, at de store gamle leverandører bliver udfordret af et væld af små, innovative iværksætter-virksonheder, som udvikler nyskabende produkter.Det gælder også på it-sikkerhedsområdet, hvor der findes et helt vækstlag præget af en ny og innovativ tilgang til sikkerhed.Disse virksomheder er imidlertid små, og derfor ser Gartner et marked, der i meget stort omfang vil blive præget af integration, konsolidering og sammenlægning af virksomheder og produkter."I mange tilfælde vil modne leverandører opkøbe hurtigt-voksende virksomheder i deres jagt på fortsat vækst," lyder det fra Gartner.Ligeledes vil vi se, at produkter bliver lagt sammen på kryds og tværs.For de it-ansvarlige i virksomheder og organisationer er fleksibilitet vigtig: De ønsker muligheden for at kunne ændre kurs lynhurtigt i takt med, at trusselsbilledet og virksomhedens strategier ændrer sig.Derfor kommer Saas - Security as a Service - til at spille en vigtig rolle på it-sikkerhedsområdet i de kommende år, lyder det fra Gartner.Der er meget stor opmærksomhed på den kommende persondataforordning fra EU, som træder i kraft 25. maj 2018.Forordningen får konsekvenser for langt de fleste organisationer og er allerede nu på dagsordenen de fleste steder, da det i mange tilfælde kræver både forberedelse og forandringer at blive compliant med den.Ifølge Gartner udgør forordningen en meget stor forretningsmulighed for it-sikkerhedsleverandørerne.