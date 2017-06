Mød manden der skal kickstarte innovationen hos Grundfos: I fremtiden skal vi ikke blot sælge pumper, men adgang til vand

Interview: Svenske Fredrik Östbye er netop begyndt som head of digital transformation hos Grundfos. Her skal han være med til at forberede den hæderkronede industrigigant på en ny digital fremtid.

Den danske pumpe-gigant Grundfos har mere end 70 år på bagen, men i dag bliver virksomheden i stigende grad udfordret af kinesiske pumpe-producenter.I dag sælger de kinesiske virksomheder dog primært deres produkter på hjemmemarkedet, men hos Grundfos frygter man, at det blot er et spørgsmål om tid, før pumperne fra øst finder vej til de vestlige markeder.Det er en af grundene til, at den midtjyske virksomhed har ansat svenske Fredrik Östbye, der i sidste måned startede i en nyoprettet stilling som head of digital transformation.Her skal han være med til at give den aldrende danske industrigigant en digital konkurrence-fordel i forhold til de kinesiske konkurrenter."Det handler om, at vi skal bygge en lang række digitale muligheder oven på de tilbud, som vi har i dag. Det betyder blandt andet, at Grundfos i fremtiden ikke blot skal tilbyde fysiske produkter, men også digitale services," forklarer han til Computerworld.Ifølge Fredrik Östbye kan vi i de kommende år forvente, at Grundfos forretningsmodel vil ændre sig i takt med, at pumper bliver mere almindeligt tilgængelige."I dag bygger Grundfos forretningsmodel på, at vi sælger en pumpe, som kunden selv installerer og integrerer i forskellige løsninger. Men i fremtiden kommer værdien til at ligge i det pumpen kan udrette," siger han.Som eksempel nævner han, at Grundfos' pumper blandt andet bliver brugt til at forsyne landbruget med vand og give rent drikkevand til borgere i tredjeverdenslande.Men Fredrik Östbye forestiller sig, at Grundfos i samarbejde med partnere i fremtiden vil påtage sig et større ansvar i processen med at skaffe adgang til vand.Sagt med andre ord: I stedet for blot at sælge en pumpe, vil Grundfos i fremtiden sælge adgang til vand.Fredrik Östbye har en fortid som iværksætter i Sverige, hvor han har været med til at stifte flere virksomheder.Den seneste virksomhed, WaterVision, blev solgt til den svenske telegigant Telenor, hvor han efterfølgende har gjort karriere.Fredrik Östbye kommer således direkte fra en stilling som vice president for internet-of-things i Telenor Group.Hos Grundfos er det ligeledes ambitionen, at virksomhedens berømte pumper i fremtiden skal være koblet til internet-tjenester.Derfor bliver en af hans første arbejdsopgaver at sammensætte et nyt team, der kan agere spydspids i de nye satsninger.Her søger han blandt andet folk med kompetencer inden for internet-of-things samt data-analyse"Bare fordi du er verdensledende indenfor produktion af pumper, betyder det ikke, at du også har de rette digitale eksperter om bord. Derfor får vi brug for at tilføje en række nye digitale kompetencer til medarbejderstaben," siger han og tilføjer:"For mig handler det om, at vi skal have transformeret organisationen, men samtidig gøre det med respekt for resten af forretningen. Det er en opgave, som jeg går til med stor respekt," siger han.Fredrik Östbye har en ambition om, at Grundfos i stigende grad skal samarbejde med nye digitale iværksættere."Unge entreprenører kan have nogle ekstremt kraftfulde ideer, men de er ofte hæmmet af, at de ikke har tilstrækkelig stor markedsadgang. Mit håb er, at vi kan opbygge partnerskaber med iværksættere, der har nogle gode koncepter, som de kan tilbyde os, mens vi til gengæld kan tilbyde dem en adgang til markedet, som de ikke selv har," siger han.I øjeblikket arbejder Grundfos med planer om at oprette en såkaldt tech-inkubator, hvor virksomheden kan tilbyde ambitiøse iværksættere en kontorplads i hovedkvarteret."Vi har endnu ikke en færdig plan, men vi sidder i øjeblikket og er i gang med at udarbejde en," fortæller han.Her kan det være en udfordring, at Grundfos har hovedsæde i midtjyske by Bjerringbro, der blot har 7500 indbyggere. Men Fredrik Östbye påpeger at de naturskønne omgivelser tæt på Gudenådalen kan vendes til en fordel.Samtidig forestiller han sig, at Grundfos kan opbygge et samarbejde med danske og udenlandske universiteter."Jeg håber på, at vi kan skabe en lille iværksætter-koloni herude, hvor der er ro, frisk luft og venlige mennesker. Det tror jeg ikke alene danske iværksættere, men også iværksættere fra andre steder i verden vil finde attraktivt," sige han.Fredrik Östbye oplyser, at det også indgår i overvejelserne at Grundfos kan åbne en såkaldt startup-hub i København eller andre storbyer.Her vil Grundfos kunne stille faciliter til rådighed for folk, der ønsker at bevare nærheden til iværksætter-miljøet i storbyen.