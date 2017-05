Kritik: "Hvorfor prøver staten stadigvæk selv at lave it?"

Regeringen lægger i et nyt udspil op til udvikling af fælles it-systemer på tværs af stat, kommuner og regioner. Brancheorganisation frygter offentligt it-monopol

Birgitte Hass repræsenterer de danske it-virksomheder i brancheforeningen It-Branchen. Hun er ikke begejstret for ideen om, at det offentlige selv skal udvikle fælles it-løsninger.

"Der er ikke noget af det, regeringen foreslår, som det private marked ikke kunne gøre lige så godt eller bedre end det offentlige."Sådan lyder meldingen fra Birgitte Hass, der er direktør i interesseorganisationen It-branchen, ovenpå regeringsudspillet "Fælles løsninger frigør penge til velfærd."I det nye udspil lægger regeringen op til at samle it-driften for 19.000 statsligt ansatte under Statens It, ligesom man vil undersøge mulighederne for fælles håndtering af blandt andet løn, bogholderi og tilskudsadministration på tværs af regioner, kommuner og stat.Det kan du læse mere om her:Birgitte Hass kan sagtens se ideen i fælles løsninger, men hun finder det håbløst, at man ikke lægger det i hænderne på de private it-virksomheder i Danmark."Vi har et kompetent marked med gode leverandører, der kan levere lige præcis det, som regeringen efterspørger. Jeg har svært ved at se ideen i, at det offentlige selv skal stå med det," siger hun til Computerworld.Birgitte Hass peger desuden på, at det kan blive svært for det offentlige at få fat i de it-kompetencer, der skal til for at implementere og drive store it-løsninger på tværs af myndigheder.Regeringen fremfører også selv mangel på den rette arbejdskraft som en af de største udfordringer ved projektet.Birgitte Hass pointerer, at der netop i disse år er særligt hård kamp om de rigtig gode it-folk."Der er mange kompetente folk i det offentlige. Men det er et ekstremt kompetitivt marked lige nu, så det offentlige kan få svært ved at finde og fastholde de rette kompetencer til den slags projekter," siger hun.Regeringen vil samle it-driften under Statens It over de næste fire-fem år og undersøge mulighederne for andre fælles-løsninger i forbindelse med kommende økonomiaftaler.