Morgen-briefing: Systematic forventer rekordomsætning efter nye militærordrer / Nyt powercenter' inden for kunstig intelligens i Danmark / Skak-program fra 1982 grundlagde dansk it-milliardærs formue

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder onsdag morgen.Aarhusianske Systematic forventer med to nye militærordrer i kassen at øge toplinien med mindst 40 procent i år til 850 millioner kroner, skriver Børsen. De nye kontrakter er med henholdsvis militæret (170 millioner kroner) og Hjemmeværnet (under 10 millioner kroner, men skalerbart)."Det går rigtigt stærkt. Vi er omkring 800 medarbejdere i ind- og udland lige nu, men vi har cirka 100 åbne job, som vi håber at få besat i løbet af de kommende måneder. Den lille aftale, vi har lavet med Hjemmeværnet, åbner også et helt nyt forretningsområde med stort potentiale," siger direktør Michael Holm til avisen.Han er hovedaktionær. Øvrige ejere er Erik Bank Lauridsen og Alex Holm Jensen.Alexandra Instituttet åbner et nyt ‘powercenter' for kunstig intelligens under navnet ‘Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens' (DCAKI) i lokaler ved Københavns Universitet.Centeret vil stille de nyeste teknikker og den nyeste viden på området til rådighed for virksomheder og organisationer."Vi kan se, at de virksomheder, der vil igang med at arbejde med moderne AI-teknikker, har svært ved at finde folk. Det betyder, at de har vanskeligt ved at realisere det potentiale, som teknologien rummer. Samtidig findes der en stribe forskellige platforme inden for AI og maskinlæring, som virksomhederne måske kan bruge lang tid på at få til at fungere. Men de ressourcer har vi. På centret får man adgang til en dataplatform, der allerede kører, AI-spidskompetencer samt et netværk til andre virksomheder, der arbejder med de samme teknikker," lyder det fra centerchef Flemming Andsersen.Den danske it-milliardær Kaare Danielsens tjente omkring 100 millioner kroner i fjor på ikke mindst Jobindex.dk, men hans formue blev grundlagt på et lille skakprogram på fire kb, som han udviklede som 20-årig i 1982.Det var pengene fra de skakprogrammer, jeg oprindeligt brugte til at stifte Jobindex. Der var ikke rigtig noget, der hed venturekapital dengang. Så det var skakpengene, der gav mig råd til at sige mit gode, faste job op og rive et år ud af kalenderen, uden at der skete noget ved det, hvis det gik galt,« siger Kaare Danielsen til Finans. Der blev sidste år solgt 40.000 skakcomputere med det lille program, og Kaare Danielsen får ‘nogle kroner' per styk.Den danske spilproducent Hugo Games skal udvikle et spil baseret på HBO-serien Vikings.Spillet skal produceres i udgaver til både iOS, Android og Steam og bliver lanceret i 2018. Der bliver tale om et multiplayer strategispil, meddeler Hugo Games."Vi er stolte over at kunne indgå samarbejde med MGM Interactive om at overføre Vikings-fænomenet til spilverdenen," lyder det fra direktør Henrik Kølle i en udsendt pressemeddelelse.For første gang nogensinde har Amazon-aktien rundet 1.000 dollar. Det skete kortvarigt tirsdag.Amazon har ligget i en form for konkurrence med Googles moderselskab Alphabet i et stykke tid om at blive først til at runde den magiske grænse, som Alphabet dog stadig ligger under.Amazon-aktien har i det seneste år været helt nede på kurs 682, men det går forrygende for selskabet, der i det seneste kvartal meldte om salgsvækst på 23 procent og vækst i Amazon Web Services på hele 42 procent.