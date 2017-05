Erhvervsstyrelsen fastslår: TDC har lov til konstant at logge din smartphone

En ny afgørelse fra Erhvervsstyrelsen fastslår, at TDC - og andre teleselskaber - har lov til konstant at logge lokationsdata, når mobiltelefoner sender datatrafik.

Teleselskaber må gerne udføre logning af sine kunders færden, hver eneste gang mobiltelefonen sender og modtager data fra en sendemast.Det konkluderer Erhvervsstyrelsen i en afgørelse på baggrund af en klage fra datalog og internetaktivist Christian Panton, der i februar 2016 rejste en tilsynssag hos Erhvervsstyrelsen, om hvorvidt TDC måtte logge lokaliseringsdata for MMS og anden mobildatatrafik.Det er et krav jævnfør logningsbekendtgørelsen, at alle teleselskaber skal registrere og opbevare lokationsdata på tale-, SMS-, og MMS-trafik i et år.Men Christian Panton dokumenterede sidste år sammen med Ingeniøren, at TDC-kunder konstant får deres færden registreret, når telefonen går på en sendemast.Dette mente Christian Panton ikke var i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen.Den kræver, at al trafik- og lokaliseringsdata anonymiseres eller slettes, med mindre det hører under logningsreglerne, hvilket mobiltrafik ikke gør.Erhvervsstyrelsen kommer dog frem til, at TDC og andre teleselskaber ikke behøver at slette eller anonymisere lokationsdata registeret via mobildatatrafik.Teleselskaberne har oplyst, at det ikke er teknisk muligt at opdele lokationsdataene fra de MMS-trafik og så lokationsdata fra mobildatatrafik generelt."De tre øvrige danske mobiloperatører har oplyst, at den tekniske indretning af deres systemer på samme måde som hos TDC indebærer, at der ikke kan ske en adskillelse af lokaliseringsdata for MMS og lokaliseringsdata for anden mobildatatrafik. Der er således ikke tale om et særligt forhold hos TDC," skriver Erhvervsstyrelsen i afgørelsen.Teleoperatørenes brancheorganisation, Teleindustrien, oplyser desuden Erhvervsstyrelsen, at det vil koste et to-cifret millionbeløb og tage over et år at implementere, hvis teleselskaberne skal kunne adskille MMS-data fra anden mobildata.Derfor konkluderer Erhvervsstyrelsen, at TDC som udgangspunkt ikke kan skille mobiltrafikdata og MMS-trafik fra hinanden, uden at det vil resultere i betydelige omkostninger.Erhvervsstyrelsen henviser også til justitsministeriet, som oplyser, at ministeriet i øjeblikket arbejder på et nyt lovforslag.Lovforslaget forventes at blive fremsat for folketinget i 2017-18.Derfor vil det ikke give mening at kræve en ændring i logningen hos TDC på nuværende tidspunkt.