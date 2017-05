Alle venter i spænding på nyt dansk teleforlig: Her er syv konkrete bud på, hvad der skal stå i det

De danske teleinvesteringer er dykket markant siden 2009. Det skal ændres med et nyt dansk teleforlig, der samtidig skal gøre Danmark til et ægte gigabit-samfund. Her er DI Digitals syv anbefalinger til politikerne.

"For at sikre Danmarks digitale førerposition og en bedre mobil- og bredbåndsdækning i alle dele af landet, må investeringerne i den digitale infrastruktur derfor øges."

Det danske teleforlig skal fornyes. Som Computerworld skrev tidligere på ugen, vil regeringen om ganske kort tid fremlægge sit udspil til teleforliget, der skal erstatte det nuværende fra 1999."Jeg ser frem til at kunne fremlægge regeringens udspil kort efter sommerferien. Og jeg ser frem til at kunne drøfte det med de forskellige interessenter," sagde Lars Chr. Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister, da da han åbnede konferencen Gigabit Danmark hos Dansk Industri mandag."Teleudspillet skal være ambitiøst. Vi skal sikre, at Danmark også fremover er er med helt fremme med teleudviklingen," forklarede ministeren."Det handler om at få lavet et forlig, der også omfatter så mange partier i Folketinget som muligt. Også for at sikre, at de rammevilkår, der gælder, også gælder i fremtiden," sagde Energi-, forsynings- og klimaministeren til en sal fyldt med repræsentanter fra den danske telebranche.Allerede nu er en række organisationer og interessenter dog i fuld gang med at forsøge at påvirke politikerne på Christiansborg, for teleforliget kommer på mange måder til at blive afgørende for den danske teleindustris fremtid.Og der er i den grad behov for det nye teleforlig.Den danske telebranches årlige investeringer faldt med 25 procent fra 2009 til 2014 for så kun at stige en lille smule igen i 2015.Det er blandt andet på den baggrund, at DI Digital netop har fremlagt syv konkrete anbefalinger (PDF) til, hvad der skal fokuseres på i det nye telefolig."Det er ikke kun de stigende datamængder, der lægger pres på den digitale infrastruktur. Den næste generation af mobilt internet, 5G, vil kræve stabile internetforbindelser med forsinkelser på under 1 millisekund, mulighed for kommunikation med millioner af enheder på samme tid og en meget høj grad af informationssikkerhed.""Det vil derfor kræve langt flere investeringer i telebranchen, hvis 5G-internet skal udrulles i hele Danmark," skriver DI Digital indledningsvist i anbefalingerne."For at sikre Danmarks digitale førerposition og en bedre mobil- og bredbåndsdækning i alle dele af landet, må investeringerne i den digitale infrastruktur derfor øges. Det kræver stabile politiske rammevilkår, der gør det mere attraktivt for telebranchen at investere i Danmark."DI Digital har disse syv anbefalinger til det kommende teleforlig:Fastlæg en vision om at Danmark skal være et gigabit-samfund."Et moderne teleforlig skal indeholde en vision om, at Danmark skal være et gigabit-samfund og gå forrest med udrulningen af digital infrastruktur, herunder høj hastighedsbredbånd og 5G," skriver DI Digital.Garantér en høj investeringssikkerhed."Et moderne teleforlig skal fastholde principperne om en markedsdreven udrulning af digital infrastruktur og en teknologineutral regulering af teleområdet i Danmark."Etablér en effektiv markedsregulering."Et moderne teleforlig skal etablere som grundprincip, at der skal være sund og ligeværdig konkurrence på markedsvilkår i Danmark," lyder anbefalingen fra DI Digital.Prioritér anvendelse af frekvenser frem for provenu til staten."Et moderne teleforlig skal etablere som grundprincip, at fremtidige frekvensauktioner har til formål at optimere en bred anvendelse af knappe frekvensressourcer og ikke statensindtægt.""Eventuelle overskud bør anvendes til generelle digitaliseringsformål, herunder bedre dækning i tyndt befolkede områder, kompensation af telebranchen for løsning af samfundsmæssige opgaver (f.eks. logning), samt dansk forskning og innovation indenfor 5G."Garantér at kommuner og regioner vil fremme digital infrastruktur."Et moderne teleforlig skal indeholde krav om, at kommuner og regioner udarbejder fælles retningslinjer for at fremme udrulningen af digital infrastruktur i hele landet," mener DI Digital.Gør Danmark klar til 5G."Et moderne teleforlig skal indeholde krav om udarbejdelse af en national handlingsplan for 5G og etablering af et 5G-partnerskab med erhvervslivet."Før en aktiv, ambitiøs og inddragende telepolitik."Et moderne teleforlig skal etablere som grundprincip, at forligskredsen inddrages ved ændringer af rammer og vilkår, der vurderes at have betydning for telebranchens investeringer, samt at forligskredsen inddrages i udmøntningen af eventuelle indtægter fra de statslige frekvensauktioner."