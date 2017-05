Intels kreditkort-tynde computer kommer i salg i august

Intels Compute Card, en ultra-tynd computer kun en smule større end et kreditkort, kommer snart til salg - og andre leverandører er også på vej med lignende computere.

Ved Computex-messen i Taipei har Intel løftet lidt mere af sløret omkring sin kreditkort-lille Compute Card: En computer så lille, at den kan ligge i din lomme.Det er en fuldt fungerende computer ikke meget større end et kreditkort med hukommelse, lagerplads og processorkraft, som er et ambitiøst bud på den modulære computer.Intel løftede sløret for en lang række samarbejdspartnere såsom Dell, HP og Lenovo, ligesom Intel også offentliggjorde salgsdatoen for Compute Card: august 2017.Tanken med Compute Card er, at du kan gå rundt med din egen computer inklusiv lagerplads og isætte den i et hav af medium-enheder via en dedikeret Compute Card-port.Det kan eksempelvis være en bærbar-lignende skal, der bare består af batteri, tastatur og skærm (og mere lagerplads?) eller en All-in-One-computer til arbejdspladsen.Den lille computer fylder ikke mere end 9,5 x 5,5 x 0,5 centimeter og kommer i fire forskellige versioner.Du kan se Intels Compute Card-versioner herunder.Det er ikke verdens mest kraftfulde computer, men stadig imponerende i så lille en skal. Intel har tidligere udviklet mini-computere i sin Compute Stick og før det i sine NUC-computere.På scenen ved Computex-messen fremviste Intel sin Compute Card sammen med en laptop-lignende skal, en skærm fra LG og en lille dockingstation, som alle kun blev drevet af Compute Card.Spørgsmålet er, hvordan Compute Card kan og skal bruges i en verden, hvor det meste af folks data alligevel er i skyen og er tilgængeligt, uanset hvilken enhed man sidder ved.Intel forventer, at Compute Card både kan finde plads i virksomheder og i undervisningsverdenen, ligesom den kan bruges som en stærkere mini-computer i IoT-enheder såsom et "smart-køleskab."Intel har endnu ikke offentliggjort priser på Compute Card.