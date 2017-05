Berygtede hackere lancerer abonnementsservice: Her kan du få nye Windows 10-exploits og data om nordkoreanske missil-programmer

Hackergruppen bag lækket af de NSA-værktøjer, der blev brugt til WannaCry-angrebet er på vej med nye exploits. Denne gang på abonnement.

Shadow Brokers lancerede den nye abonnementstjeneste på Zeronet. Udover at appellere til hackere, udgør meddelelsen også et dilemma for for virksomheder og sikkerhedsfolk. Vil man betale for at være forberedt på den næste WannaCry?

"Har min organisation råd til ikke at være de første, der får adgang til det næste data-dump fra Shadow Brokers?"Det spørgsmål opfordrer hackergruppen af samme navn virksomheder og regeringer til at stille sig selv i forbindelse med, at den lyssky gruppering nu har lanceret et exploit-abonnement.Shadow Brokers lækkede for nylig et arsenal af hackerværktøjer fra NSA på internettet, og to af dem blev siden brugt i det verdensomspændende ransomware-angreb WannaCry.Nu er det dog slut med at gøre værktøjerne frit tilgængelige for alle.I stedet kræver Shadow Brokers et beløb svarende til knap 140.000 kroner i krypto-valutaen Zcash. Det skal give adgang til månedlige læk af exploits, hvoraf det første tilsyneladende kommer allerede i denne måned.Exploit-abonnementet er givetvis attraktivt for ondsindede hackere, da det sidste læk fra Shadow Brokers indeholdt forholdsvis slagkraftige værktøjer.Men med frygt som salgsparameter markedsfører gruppen også de kommende exploits til sikkerhedsfirmaer og myndigheder."If you caring about loosing $20k+ Euro then not being for you. Monthly dump is being for high rollers, hackers, security companies, OEMs, and governments," skriver Shadow Brokers på lettere fejlbehæftet engelsk.Det er endnu uklart, hvad det kommende dump kommer til at indeholde.Men i tidligere posts har Shadow Brokers antydet, at man er på vej med nye Windows 10-exploits og stjålne oplysninger om missil-programmer fra Kina, Rusland, Iran og Nordkorea.