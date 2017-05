Skal man købe et abonnement på ny hacker-service og se de nyeste Windows 10-exploits?

Interview: Hackergruppen Shadow Brokers har annonceret et abonnement på nye NSA-exploits. Skal man så købe et abonnement? Vi har spurgt sikkerhedsekspert Peter Kruse.

Annonce:



Annonce:

Peter Kruse er stifter af sikkerhedsfirmaet CSIS Security Group.

Shadow Brokers annoncerede exploit-abonnementet på Zeronet. På noget gebrokkent engelsk.

Er 140.000 kroner en fair pris at betale for at være forberedt på det næste WannaCry-angreb?Det spørgsmål stiller virksomheder, myndigheder og sikkerhedsfolk i hele verden lige nu sig selv, efter at hackergruppen Shadow Brokers har lanceret et abonnement, hvor man mod betaling svarende til knap 140.000 kroner kan få adgang til nye NSA-exploits.På månedlig basis.Det kan du læse mere om her:De første kommer tilsyneladende i denne måned, og amerikanske sikkerhedsfolk er allerede i gang med at crowdfunde betaling for at stille data til rådighed, så sårbare systemer kan patches i tide.Herhjemme overvejer sikkerhedsekspert Peter Kruse dog ikke at betale, selv om han godt forstår, at man gerne vil være forberedt på det næste store hackerangreb."Jeg kan godt forstå, at man kan føle sig fristet. Men i bund og grund støtter man bare de kriminelle, som vi er sat i verden for at bekæmpe. Jo mere folk betaler, jo lettere får de kriminelle ved at strukturere deres arbejde og ansætte nye folk. Det bliver problemet ikke mindre af," siger han til Computerworld.Udover det kontraproduktive i at betale til den kriminalitet, man forsøger at forhindre, påpeger Peter Kruse også, at man ikke kan vide, hvad man får for sine 140.000 kroner.Shadow Brokers har indtil videre ikke offentliggjort, hvad det næste data-dump kommer til at indeholde, og selvom gruppen har antydet, at man både har nye Windows 10-exploits og stjålne oplysninger om missil-programmer fra flere lande, så kan man ikke være sikker på, hvad man køber."Der er mange usikkerheder ved det. Vi kender ikke kvaliteten af materialet, vi ved ikke, hvem pengene overføres til, og vi kan ikke være sikre på, om man rent faktisk får materialet, når man har betalt. Vi støtter ikke kriminalitet, og det, tror jeg, er en meget generel holdning i branchen herhjemme," siger Peter Kruse.Det er uklart, hvornår Shadow Brokers leverer næste portion exploits, men på Zeronet annoncerer gruppen en betalings-deadline 30. Juni.