It-afdelinger sendt på overarbejde: Stort cyberangreb kan ramme hvert et øjeblik

Flere tusinde it-ledere melder i en ny stor undersøgelse ud, at sikkerhedstruslen aldrig har været mere alvorlig. Det er dog langt fra kun de cyberkriminelle, der giver søvnløse nætter.

Risikoen for at virksomhedens it-infrastruktur bliver angrebet har aldrig været større, og trusselsbilledet bliver kun værre.Det er et af hovedbudskaberne i en ny, global CIO-undersøgelse fra Harvey Nash og KPMG.4.498 it-chefer og it-ledere fra 86 lande deltager i undersøgelsen, der blandt andet handler om de store udfordringer for it-organisationerne.Og der ingen tvivl om, at it-sikkerhed over de senere år er blevet en stadig større udfordring.32 procent af it-lederne i undersøgelsen svarer således, at deres organisation har været udsat for et stort cyberangreb inden for de seneste 24 måneder.Det er en stigning på hele 45 procent i forhold til situationen i 2013, skriver Harvey Nash og KPMG.Samtidig er det tankevækkende, at kun 21 procent af it-lederne svarer, at de er 'meget godt' forberedt på at kunne reagere på angreb.Det var i 2014 29 procent af it-lederne, der kunne svare ja til det spørgsmål, og det indikerer, at der er kommet langt mere fokus på it-sikkerhed, samtidig med at trusselsbilledet ikke er blevet mindre komplekst."Det relative lethed, hvormed hackere ser ud til at kunne snige sig ind i tilsyneladende godt beskyttede systemer, giver søvnløse nætter hos enhver it-leder," lyder det i rapporten.KPMG og Harvey Nash kan i rapporten konstatere, at it-ledernes tiltro til virksomhedens it-sikkerhed er dalet i takt med mængden af angreb.Det positive ved en udvikling er så, at it-sikkerhed nu er kommet på agendaen i topledelsen og i bestyrelserne, hvilket kan åbne op for større budgetter og flere ressourcer til it-sikkerhed.Men inden du går i gang med at med at bande og svovle over alle de cyberkriminelles mange aktiviteter, bør du lige klappe hesten.For det er faktisk internt i organisationerne, at udviklingen i trusselsbilledet har været allerværst."Til trods for meget synlige, overskrifts-egnede angreb som det seneste med WannaCry-ransomwaren, er det største spring i truslerne ved insider-angreb, hvor det er steget fra 40 procent til 47 procent over det seneste år," lyder det i undersøgelsen.