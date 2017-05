Android-grundlægger lancerer sin egen smartphone med en ret så speciel skærm

Andy Rubin, en af Android grundlæggere, har lanceret Essential Phone. En Android-telefon, der næsten kun består af skærm.

Annonce:



Annonce:

Essential Phone. Foto: Essential

Efter flere måneders "hype" og små godbidder fra Twitter har Androids grundlægger, Andy Rubin, lanceret sin Essential Phone, der er en Android-telefon med et par unikke tricks under skærmen.Faktisk er skærmen et af de største trækplastre ved telefonen.Ligesom Samsungs seneste Galaxy S8 og LG G6 består Essential Phones front næsten kun af skærm med kun en lille smule sort kant i bunden af telefonen og omkring front kameraet, der går en halv centimeter ned midt i skærmen.I sandhed et specielt designvalg.Telefonen er en flagskibstelefon, hvad angår specifikationer.Den har et Qualcomm Snapdragon 835-chipsæt, 4GB RAM, 128 GB lagerplads og et cirka 3.000 mAh-batteri. Det matcher telefoner som HTC's U 11.Skærmen måler 5,7 tommer og har en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels, men grundet de tynde kanter, føles telefonen ikke så stor.Bagsiden er lavet af keramik ligesom Xiaomi Mi Mix-telefonen, og kanterne er af titanium, hvilket burde være langt mere holdbart end den aluminium, man kender fra Samsung Galaxy S8 eller iPhone 7.Desuden kommer telefonen med et dobbeltløbet 13 megapixel-kamera ligesom det Huawei har i sine P9, P10 og Mate 9 Pro.Den ene sensor fanger billeder i sort/hvid for at fange flere kontraster, og det andet i farver, hvorefter billedet samles til et med en mere realistisk og dynamisk spænd i farverne.Telefonen er udstyret med Android - andet ville være underligt fra Androids grundlægger - og vil komme med sin egen smarte assistent, som spiller sammen med Andy Rubins andet nye produkt: en smarthome-højttaler med sit eget Ambient OS-system.Endnu en Smart-assistent slutter sig dermed til Cortana, Siri, Google Assistent og Alexa.Telefonen har også et par magnetiske forbindelsespunkter i højre hjørne af telefonen, hvor du kan forbinde diverse ekstramoduler som eksempelvis et 360-graders kamera.Motorola (Lenovo) gør allerede noget lignende med sine Moto-telefoner og Moto-Modules.Telefonen bliver i første omgang kun sat til salg i USA senere i juni måned med en pris på 699 dollars - direkte omregnet til 4.600 kroner før dansk moms. Der er ingen udsigt til, at telefonen kommer til Europa eller Danmark endnu.