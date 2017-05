Sønderborg Kommune opsiger fire-årig aftale med KMD om læringsplatform. Grund: KMD er stoppet med at udvikle på systemet.

Annonce:



Annonce:

Sønderborg Kommune annullerer fire-årig aftale med KMD om levering af en såkaldt læringsplatform til kommunens skoler, skriver jv.dk. Istedet skal kommunes folkeskole-lærere fremover anvende systemet meebook.Grunden til system-skiftet er, at Sønderborg Kommune ikke vil acceptere, at KMD har besluttet sig for at udfase det system, som kommunen ellers har købt, nemlig Educa.Det betyder, at der ikke vil blive udviklet på det KMD-systemet, som lærere fra kommunens 17 folkeskoler ellers har været på kursus i det seneste år.KMD købte i fjor UVdata, der står bag læringsplatformen MinUddannelse, som har været en konkurrent til KMD's egen Educa.Dengang meddelte KMD, at selskabet fremover ville satse på MinUddannelse som læringsplatform.MinUddannelse ville dermed blive den platform, som udviklingskræfterne ville blive lagt i, mens Educa kun ville blive opgraderet i minimalt omfang og kun, hvis det stod i aftalerne med KMD.Det er denne beslutning, der ligger til grund for Sønderborg Kommunes beslutning.Faktisk stod valget mellem netop MinUddannelse og meebook, lyder det i jv.dk.Læs også: