Mød Danmarks helt nye tech-ambassadør, Casper Klynge: "Vi er blevet bombarderet med henvendelser fra tech-virksomheder - herunder nogle af verdens helt store"

Interview: Danmark har udnævnt verdens første officielle tech-ambassadør, og det har skabt stor international interesse. Mød den 43-årige Casper Klynge.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere

"Jeg tror, at det er deres forhåbning, at andre lande vil følge Danmarks eksempel. Teknologivirksomhederne er jo allerede aktive spillere, når der skal findes løsninger på en lang række af tidens store udfordringer. "

"Jeg har en klar ambition om, at vi skal være ambassadører for hele den danske it-branchen."

"Det er ikke et mål i sig selv, at vi eksempelvis kommer til at sidde til bords med Mark Zuckerberg. Jeg oplever dog, at der er en stor nysgerrighed hos verdens tech-virksomheder, fordi vi er det første land i verden, der opretter den her post."

Annonce:

Udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) udnævnelse af en såkaldt tech-ambassadør har vakt stor interesse hos nogle af verdens største tech-virksomheder.Det fortæller Casper Klynge, der i sidste uge blev udnævnt til netop tech-ambassadør - eller som stilligen retteligt hedder: "ambassadør for teknologi og digitalisering"."Vi har fået helt enormt mange henvendelser fra medier, der er interesseret i høre mere om den nye diplomatiske teknologi-satsning. Men hvad der er endnu vigtigere er, at vi også er blevet bombarderet med henvendelser fra tech-virksomheder - herunder nogle af verdens helt store virksomheder, der er interesseret i at mødes med os," siger Casper Klynge til Computerworld.43-årige Casper Klynge har læst statskundskab på Københavns Universitet og har efterfølgende gjort karriere i den danske udenrigstjeneste med afstikkere til internationale organisationer som EU og NATO.I dag er han dansk ambassadør i Indonesien og bor til dagligt i Jakarta.Computerworld nåede dog at fange den nyudnævnte ambassadør til et interview i Udenrigsministeriet, da han for nylig havde 48 timer i Danmark, inden han skulle retur til Jakarta i Indonesien.Danmark er det første land i verden til at udnævne en tech-ambassadør.Og Casper Klynge vurderer, at de internationale tech-giganter tager godt i det mod det danske initiativ, fordi de ser det som et muligt første skridt på vejen mod at skabe et internationalt forum, hvor de kan drøfte teknologiens indflydelse på samfundet."Jeg tror, at det er deres forhåbning, at andre lande vil følge Danmarks eksempel. Teknologivirksomhederne er jo allerede aktive spillere, når der skal findes løsninger på en lang række af tidens store udfordringer. Udenrigsministerens teknologi-initiativ er et direkte svar på den nye verdensorden.""Det kunne for eksempel berøre spørgsmål med sikkerhedspolitisk betydning, som eksempelvis fremmede magters forsøg på at påvirke demokratiske valg og terroristers brug af sociale medier," siger han.Casper Klynge og hans kommende souschef Mikael Ekman tiltræder officielt 1. september, hvor de flytter ind i Udenrigsministeriets lokaler i Palo Alto syd for San Francisco, hvor også Innovation Center Denmark har til huse.Men i tiden op til deres tiltrædelse er det planen, at de vil tage på rundtur i den danske it-branche og besøge interesseorganisationer, virksomheder og forskningsinstitutioner som eksempelvis DTU og ITU."Vi vil meget gerne blive endnu klogere på, hvordan vi kan skabe merværdi for dem. ." siger han.Selvom det forlyder, at Casper Klynge med sine 7.654 followers på Twitter er den danske ambassadør med størst succes på sociale medier, erkender han blankt, at de it-mæssige erfaringer ikke rækker meget længere end til den Commodore 64'er, der i hans barndom introducerede ham for it."Det er dog vigtigt at sige, at det ikke er en it-ekspert, en programmør eller lignende, som man har ledt efter til denne stilling," siger han og uddyber:"Jeg kommer til det her job med et bredt sæt af kompetencer og international erfaring som diplomat, hvor jeg også har beskæftiget mig med teknologiens betydning for vækstøkonomier som eksempelvis den indonesiske. Men det er min forhåbning, at vi kan etablere et tæt samarbejde med it-branchen i Danmark, og herunder også Computerworlds-læsere, der beskæftiger sig med it til daglig, så vores egen digitale indsigt og forståelse bliver opgraderet," siger han."Der er jo mange paralleller til traditionelt diplomati. Som jeg ser det kommer mit arbejde til at hvile på tre ben. Jeg skal promovere Danmark som digitalt foregangsland, hjælpe danske virksomheder og så skal vi opbygge netværk og partnerskaber med de store tech-virksomheder med henblik på at kunne drøfte en hel stribe spørgsmål af både national og international betydning.""Det betyder også, at vi ind i mellem skal have en kritisk dialog med dem om de udfordringer, som deres teknologier skaber. Det er ikke væsentligt anderledes, end det arbejde, som danske ambassader udfører overalt i verden," siger han.Men Casper Klynge får - modsat kollegerne på traditionelle ambassader herunder den danske ambassade i Washington D.C. - et globalt mandat.Derfor skal han ikke blot føre en dialog med amerikanske tech-virksomhed, men også varetage danske interesserer overfor kinesiske Alibaba og andre globale it-virksomheder.Som tech-ambassadør får han desuden til opgave at fungere som en "slags fremskudt lyttepost" i Silicon Valley.Her har han mulighed for at underrette hele centraladministrationenen om teknologiske landvindinger og tendenser, der kan få betydning for Danmark.Han fremhæver blandt andet udviklingen indenfor sundhedsteknologi, grøn-teknologi og kunstig intelligens, som eksempler på teknologier, der kan få stor betydning for det arbejde, som blive udført i henholdsvis Sundhedsministeriet, Energi- og Klimaministeriet og Beskæftigelsesministeriet.Som tech-ambassadør får han også som opgave at beskæftige sig med investeringsfremme, hvor han skal bidrage til arbejdet med at sælge Danmark som et attraktivt sted for teknologigiganter at etablere sig.Som man eksempelvis har set det med Apples datacenter i Viborg og Facebooks ditto i Odense."Danmark har nogle unikke rammevilkår, der burde gøre det uhyggeligt interessant for store tech-virksomheder at investere her. Vi er et af de mest digitaliserede samfund i Danmark, vi har stor forsyningssikkerhed og en veluddannet befolkning.""Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi erkender, at der er en skepsis overfor det her initiativ. Derfor bliver det afgørende for vores succes, at vi ikke alene beviser, at vi skaber merværdi for 'koncernen Danmark", men også at vi ret hurtigt får etableret nogle initiativer, der kan gøre vores arbejde konkret og forståeligt.""Jeg kan ikke sidde her og sige, hvad det bliver for nogle initiativer, men vi har nogle ideer, som vi arbejder med i øjeblikket.""Vi har nogle målsætninger om, hvordan vi kommer i gang. En af de målsætninger handler om, at vi skal ud og skabe et internationalt netværk og samtidig få startet en dialog med danske aktører i it-miljøet, blandt forskningsinstitutionerne og på tværs af centraladministrationen.""Det må vi se, men det er ikke et mål i sig selv, at vi eksempelvis kommer til at sidde til bords med Mark Zuckerberg. Jeg oplever dog, at der er en stor nysgerrighed hos verdens tech-virksomheder, fordi vi er det første land i verden, der opretter den her post."