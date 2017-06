Singularity-ekspert: "Hvem bliver det nye Kodak? Mit bud er, at det nok bliver en spiller fra detailhandelen."

Interview: Vi lever i en hastigt forandrende verden fuld af overraskelser, lyder det fra Aaron Frank fra Singularity University. Vi kommer snart til at se kæmpe-firmaer kollapse, fordi de overser udviklingsskridt - ligesom det var tilfældet med Kodak.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Yousee og TDC Group Opstartstankegang og en helt ny flad struktur præger YouSees nye digitale setup Kort fra idé til handling og kunden i centrum er kodeord, der samler det digitale ansvar ét sted i det, YouSee kalder Digital Warehouse. | Læs mere

Ting som virkede fantastiske for et par år siden er virkelighed i dag. Aaron Frank, Singularity University

Aaron Frank er Principal Faculty hos Singularity University i San Francisco.

Amerikanske Under Armour producerer selv deres 3D-printede såler til udvalgte kondisko. Hos Adidas hælder strategien mod partnerskaber.

Jeg er personligt ret nysgerrig om hvem der bliver det nye Kodak. Mit bud er, at det nok er inden for detailhandelen. Aaron Frank, Singularity University

Singularity University er på få år blevet erhvervslivets darling når fremtiden skal tegnes.Det skyldes en kombination af gode talegaver, en finger solidt plantet på den teknologiske puls og god sans for timing.For efter flere år med skrækhistorier om Nokia, Kodak og truslen om at blive disruptet, er selv den mest analoge bestyrelse klar over, at fremtiden kræver en aktiv stillingtagen.Det var også budskabet da Aaron Frank fra Singularity University onsdag gæstede København til et propfyldt Salesforce-arrangement om kunstig intelligens.Men hvordan kan de store forandringer reelt mærkes? Det var spørgsmålet, da Computerworld fangede Aaron Frank efter talen."Det tror jeg egentligt allerede, at vi gør nu. For konsekvensen er, at vi lever i en verden fuld af overraskelser.Noget af det er fordi verden nu er så kompleks. Alene på vej til København blev jeg forsinket i to dage fordi systemerne hos British Airways brød sammen. Og ingen vidste hvad der var sket eller kunne give mig en forklaring.Overraskelserne betyder også, at ting som virkede fantastiske for et par år siden er virkelighed i dag.For mig personligt var det mest overraskende det amerikanske valg. På valgaftenen sad jeg hos en ven og vi regnede begge med at Hillary Clinton ville vinde - og at det mest spændende ville være Trumps reaktion. Sådan gik det jo ikke helt.Det var en opvågningen og en konstatering af at verden ikke fungerede på den måde som jeg troede.For nyligt læste jeg bogen The Seventh Sense af Joshua Cooper Ramo, som påpeger at der sker en form for kollaps i vores netværkede verden. Det sker fordi mange af vores institutioner er bygget op omkring centralisering, men på grund af internettet så brydes de ned.Det er måske ikke helt nyt. Men det er meget aktuelt når man som republikansk kandidat i stedet for en kendt politikere som Jeb Bush, hvis far og bror har været præsidenter, i stedet får Trump.Trump havde ikke Jeb Bushses baggrund og kontakter, men til gengæld havde han til at starte med 500.000 followers på Twitter (nu 31 millioner, red.).""Det som store firmaer er gode til er, at købe op og indgå partnerskaber. Det er de blevet bedre til og måske er fremtiden, at de store firmaer i højere grader er brands, som de kan lægge ned over nye ideer, som de køber eller får adgang til.Under Armour, som har lavet de specielle kondisko jeg har på, har købt teknologien og laver nu selv 3D-printede sko. Hos Adidas har de i stedet valgt at indgå et samarbejde med eksterne partnere, hvor de bruger deres brand til at få løsningerne frem.Det er svært at sige hvem af dem, som har valgt rigtigt - men de har begge forholdt sig til fremtiden.Jeg er personligt ret nysgerrig om hvem der bliver det nye Kodak. Mit bud er, at det nok er inden for detailhandelen.Det som sker i USA inden detailhandlen lige nu er ret voldsomt, for ehandelen tømmer storcentrene. Derfor kunne det godt være et stor firmaer som JCPenny eller Macy's, som bliver det næste store firma, der betaler prisen for ikke at omstille sig."