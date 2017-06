Morgen-briefing: Ny bestyrelse til Dansk IT / Waao-kunder får YouTube direkte på skærmen / Boozt.com kom flot fra land i børsnotering

Ny bestyrelse til Dansk IT. Waao-kunder får YouTube direkte på skærmen. Boozt.com kom flot fra land i børsnotering. Ubers finansdirektør ude af vagten: Underskud falder. IBM og Cisco går sammen om it-sikkerhed.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder torsdag morgen.Dansk IT har valgt ny bestyrelse på organisationens generalforsamling, der blev afviklet onsdag.Nyvalgt til bestyrelsen er:Pernille Geneser, it-direktør, Bestseller.Tine Tuxen Løvstrand, it security manager, NNE.Per Ahlmann Andersen, it-direktør, Dagrofa.Henrik Brix, it- og digitaliseringchef, Favrskov Kommune.Jacob Hallager, direktør, SDC.Per Tejs Knudsen, cBrain, samt formand Carsten Nørgaard fortsætter på posterne.I løbet af sommeren får Waao-kunder direkte adgang til YouTube på fjernsynet via deres lille Waao-boks."Grænserne mellem tv og internet bliver langsomt, men sikkert, nedbrudt. Næsten en tredjedel af verdens internetbrugere benytter YouTube, og tjenesten når ud til flere i aldersgrupperne 18-34 og 18-49 år end nogen kabel tv-leverandør i USA. Det er et vigtigt og ultra populært medie, så derfor har vi valgt at give vores kunder en YouTube-app som en integreret del af vores tv-boks," lyder det fra Waao-direktær Jørgen Stensgaard i en udsendt meddelelse.YouTube er gratis på internettet, så det bliver tjenesten også via Waao, der peger på, at fordelen er, at man ikke behøver ‘skifte fjernbetjening, ledninger osv, når man vil springe melelm live tv og indhold fra YouTube.'Den svenske onlinebutik Boozt.com kom flot fra land, da den onsdag blev introduceret på børsen i Stockholm.Boozt.com-aktien blev introduceret til 62 kroner onsdag morgen, og da handelsdagen nåede sin afslutning, var den steget til 77,5 kroner - en stigning på omkring 25 procent.Boozt.com omsatte i fjor for 1,4 milliarder kroner.Ubers finansdirektør, Gautam Gupta, forlader selskabet. Han bliver dermed den seneste i den lange række af topchefer, der har forladt selskabet i de seneste måneder.Samtidig melder Uber, at selskabets underskud i det seneste kvartal er blevet markant mindre end tidligere. Uber har ‘kun' tabt 708 millioner dollar. I det forrige kvartal var underskudet 991 millioner dollar.Samtidig er omsætningen steget med 18 procent til 3,4 milliarder dollar i forhold til kvartalet før, meddeler selskabet.Det er dog værd at bemærke, at Uber ikke som normalt sammenligner resultatet for første med det tilsvarende kvartal et år tidligere, men med kvartalet lige før.IBM Security og Cisco Security går sammen i et partnerskab på it-sikkerhedsområdet. De to selskaber omsætter i dag hver for mere end to milliarder dollar om året på sikkerhedsområdet, hvilket gør dem til nogle af verdens største på området.Med partnerskabet giver de to selskaber blandt andet hinanden adgang til deres data om trusler, ligesom de samarbejde om services, produkter og efterretninger.Ifølge selskaberne er et af de alvorlige problemer i it-afdelingerne, at sikkerhedsværktøjer fra forskellige leverandører ofte ikke kan integrere ordentligt med hinanden, og det er noget, som it-afdelingerne bruger meget tid på, hedder det."Cisco og IBM's tætte samarbejde vil gøre det muligt at fokusere på at stoppe trusler fremfor at fokusere på at få disconnectede systemer til at samarbejde med hinanden," lyder det fra de to selskaber.