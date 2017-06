Omstridt it-projekt hos Skat stiger voldsomt i pris: Har igen brug for 'betydelig budgetudvidelse'

Det stærkt forsinkede it-projekt hos Skat, eKapital, har igen brug for flere penge på grund af forsinkelser, integrationsproblemer og mangel på folk. 'Yderst beklageligt,' lyder det fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Annonce:



Annonce:

Skats stærkt forsinkede it-projekt eKapital har igen brug for en markant budgetudvidelse.I et nyt aktstykke til Folketingets Finansudvalg fremgår det, at der er behov for at udvide den økonomiske ramme med 43,9 millioner kroner til nu 126,3 millioner kroner.Du kan læse hele aktstykket fra Skatteministeriet til Finansudvalget her. eKapital består af tre systemer, hvoraf de to er udviklet af Skat og i drift.Problemerne omfatter det tredje ben, et rentesystem, som Skat på grund af de gode erfaringer med de to første ben, besluttede at udvikle selv.Oprindeligt blev der arbejdet med et budget på blot 16,5 millioner kroner for dette ben og en samlet pris i omegnen af 70 millioner kroner.I et brev til Finansudvalget skriver skatteminister Karsten Lauritzen (V), at han finder det ‘yderst beklageligt,' at projektet igen har brug for flere penge.Han peger i brevet - som du kan læse i sin helhed her - på, at projektet har brug for flere penge på grund af forsinkelserne, der er på foreløbigt et år.De skyldes ‘en række tekniske udfordringer' på integration til Skats gamle it-systemer samt det har været meget svært for Skat at skaffe de it-folk med de rette kompetencer.Desuden har ‘den anvendte driftsmodel bidraget til forsinkelsen,' lyder det fra ministeren.Problemerne med eKapital er ikke nye.Allerede sidste år lå projektet øverst på listen over de værste statslige it-projekter fra It-projektrådet.Det kan du læse mere om her:Dengang blev der yderligere tilført 27,4 millioner kroner."Projektet viser desværre meget klart, hvilke udfordringer Skat generelt har med at drive it-projekter, når nye eller moderniserede løsninger skal integreres til SKATs gamle it-systemer, der mestendels ligger hos eksterne leverandører," lød det dengang fra Karsten Lauritzen.Skat har i de senere år været indblandet i flere it-problemer med EFI-skandalen som den klart største. Den ender med en samlet regning på næsten 1,2 milliarder kroner og et stærkt øget fokus på de offentlige it-skandaler.Blandt andet har den medført, at skatteloven skal skrives om.EFI-projektet var fyldt med fejl, men blev taget i brug alligevel.Skatteministeriet har efterfølgende sagsøgt leverandøren KMD med et krav om erstatning på 692 millioner kroner.