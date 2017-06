Dansk anmelderportal boomer: Vil være for onlineverden, hvad Tripadvisor er for hoteller

Efter at have løftet omsætningen med mere end en tredjedel sætter Trustpilot nu et helt klart mål om at blive global markedsleder. "Vi vil ikke tabe den kamp til en af vores konkurrenter," lyder det fra direktøren.

Med et årsregnskab i ryggen, der viser et omsætningsløft på 34,1 procent, går den danske anmelderportal Truspilot benhårdt efter at blive global markedsleder. Det skriver Børsen "Den tidligere strategi var meget baseret på vores abonnementforretning for virksomheder. Men i løbet af de næste tre år er der et åbent vindue og mulighed for at blive for onlineverden, hvad Tripadvisor er for hoteller. Vi vil ikke tabe den kamp til en af vores konkurrenter," siger Trustpilots direktør Peter Mühlmann til Børsen Det er dog ikke gratis for den danske anmelderportal, der blev dannet i 2007, at gå efter den globale førsteplads. Underskuddet er de sidste to regnskabsår landet på knap 180 millioner kroner.Det bekymrer dog ikke direktør Mühlmann, der understreger overfor Børsen , at underskuddet skal tilskrives store investeringer i virksomheden.Igennem årene har Trustpilot fået tilført 800 millioner kroner, og selvom det er dyrt at vokse, forsikrer direktøren om, at virksomheden fortsat har penge på bogen.