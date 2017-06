Politi arbejder med brug af kunstig intelligens: Store muligheder i automatisk ansigtsgenkendelse

Foto: Svensk Politi

Et nyt forskningsprojekt fra Sverige stiller skarpt på, hvordan kunstig intelligens kan lette arbejdet for det svenske politi. Et af de redskaber, der kan blive en del af politiets værktøjskasse er ansigtsgenkendelse.

Kling og Klang kan indenfor de næste par år få et nyt værkøj i hverdagen.Det svenske politi undersøger i øjeblikket, hvordan redskaber som angsigtsgenkendelse kan lette politiarbejdet. Det skriver vores kolleger på ComputerSweden I disse dage fremlægges resultaterne af forskningsprojektet Deep Visual Biometrics, der er et samarbejde mellem det svenske politi, Nationalt Retsmedicinsk Centrum, Linköpings Universitet, Totalforsvarets forskningsinstitut og virksomheden Visage Technologies.Et af hovedformålene med projektet har været at undersøge mulighederne for at benytte ansigtsgenkendelse i politiet.Det kan være muligheden for at gennemse billeder fra to lokationer for at se, om den samme person har befundet sig begge steder.Det er en opgave, som i dag tager enormt meget tid.Teknikken lægger op til en del etiske overvejelser, men leder af forskningsprojektet Björn Hessmo understreger, at det ikke drejer sig om totalovervågning, som man kender det fra George Orwells klassiker 1984."Der findes masser af etiske spørgsmål, men det er ikke et politiets interesse at bruge ansigtsgenkendelse på enhver person, der går på gågaden eller sætter sig ind i en bus," siger Björn Hessmo til ComputerSweden Inden det svenske politi for alvor kan gøre brug af teknologien, er der nogle tekniske forhindringer, der skal overvindes.Det kan foreksempel dreje sig om, at det kan være svært at bruge billederne fra en hæveautomat, da kameret fanger folk i et vidvinkelsperspektiv.